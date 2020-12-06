熬過疫情 角聲癌友線上慶生 邀全美病友與家屬參加

雖然沒有觀眾，但許多受邀表演的義工表示，想到能為癌友帶來演出，就感到意義非凡；前排左二起為高苑與危楚菱。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 爆發，因擔心染疫一些罹癌患者減少前往醫院治療頻率，更有人產生心理問題，癌友間只能依靠電話與社群 網路打氣；為慶祝癌友度過特別一年，角聲癌症 協會5日舉辦「聖誕癌友慶生會」線上直播，雖沒有現場觀眾，但受邀表演的義工說，今年首次登台演出獻給癌友，感到意義非凡。

影音來源：角聲直播

角聲癌症協會5日在角聲福音廣場舉辦「角聲聖誕癌友慶生會」，邀請多位義工登台獻藝，帶來古樂演奏、聖誕詩歌、舞蹈與獨唱等精彩表演；因疫情的影響，本次演出以線上直播方式邀請癌友與家屬參與，癌友們通過屏幕互道「生日快樂」，慶祝今年打贏艱難的一仗。

參與本次舞蹈表演的義工高苑表示，由於疫情爆發，她與藝馨藝術團其他團員只能通過網絡學習舞蹈，利用業餘時間在公園練習；她說，許多團員今年首次登台演出，雖然沒有現場觀眾，但想到這齣演出能獻給癌症患者，就感到意義非凡，「無論晴雨，我們都會在公園排練」。

協會主任危楚菱表示，角聲癌症協會第七年舉辦此活動，已幫助超過500名在美國罹癌華裔病患與病魔抗爭；她說，今年疫情爆發，對癌友生活帶來極大挑戰，許多患者在疫情高峰期，只能孤身一人前往醫院接受治療，因擔心染疫，減少治療頻率，另有癌友心理產生極大心理壓力，彼此只能通過電話與視訊加油打氣。

危楚菱說，角聲癌症協會在疫情期間堅持舉辦線上論壇，為民眾帶來治療癌症等健康資訊，卻意外獲得更多關注，一些不在紐約的民眾也通過網絡積極參與；受到線上論壇的啟發，她說，協會決定今年以線上直播方式舉辦「角聲聖誕癌友慶生會」，邀請全美癌友與家屬參與這個慶典。

除了歌舞表演外，報住在布碌崙(布魯克林)的劉錦桃通過事先錄製的視頻，分享她的抗癌故事；她說，她於2013年意外發現自己罹患血癌，最初她也充滿恐懼與悲傷，但通過親友安慰，以及加入宗教團體的心靈寄託，讓她不再對病魔恐懼，今年疫情爆發，她成為一名義工，幫助其他癌友走出陰霾，積極治療。