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布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案捲土重來

記者顏潔恩／紐約報導
位於華社的U大道2815號Deli雜貨店日前遭竊賊入室盜竊，警方呼籲知情民眾提供線索。(曾思闡提供)
位於華社的U大道2815號Deli雜貨店日前遭竊賊入室盜竊，警方呼籲知情民眾提供線索。(曾思闡提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社的U大道近來發生多起商店入室盜竊(Burglary)案件，熟悉當地事務的61分局警民會副主席曾思闡5日發出提醒，華人商家應加強防盜系統、安裝監控錄像等採取預防行動，警局也將會在入夜後增加警隊巡邏，打擊犯罪。

曾思闡表示，入室盜竊犯罪從前也是當地盛行的犯罪類型之一，在一、兩年已得到很大改善，但沒想到現在又捲土從來，短時間內已連續發生多起案件；他指出，不法分子通常多人一起行動，埋伏在偏僻的小巷，趁無人注意時用工具撬開商店的後門，接著入店盜竊。

其中一起案件就發生在這個月初，位於華社的U大道2815號Deli雜貨店內，當時監控錄像捕抓到兩名蒙面男子闖入店裡後，四處翻找價值物品，最終往不知名方向逃逸。

雖然入室盜竊案有所增加，但他還是提醒商家無需驚慌，只要做好防範工作即可，例如加強防盜系統、安裝監控錄像和警報器、價值物品避免放在店內、每天取走收銀機裡的現金等；另外，他也表示61分局警探都在積極的調查相關案件，也將派遣更多警員在入夜後增加巡邏，特別會查看偏僻的小巷子，以減少犯罪發生。

民眾若發現社區出現行動可疑者，應立即報警，案件知情者也可向警方提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)、登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com、或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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