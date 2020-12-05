感恩節後…雷克島監獄疫情飆升7倍 恐爆發集中感染

雷克島監獄內已感染及接觸過感染者的囚犯數量在感恩節過後增加7倍。（路透）

隨著紐約市 新冠病毒檢測 陽性率不斷攀升，市內監獄 隨時可能爆發集中感染，紐約法律援助處(Legal Aid Society)日前致信市懲教委員會(Board of Correction)，警告雷克島監獄內已感染及接觸過感染者的囚犯數量在感恩節過後七倍，需要懲戒局迅速採取行動，避免疫情在監獄進一步擴散。

根據懲教委員會每周公布的監獄疫情數據，11月7日雷克島監獄有96人檢測結果為陽性或接觸過確診者，到11月27日感恩節之後一天，該數字已經達到759人；11月21日至27日間，也有31名監獄員工確診。

法律援助處在信中表示，懲教委員會必須迅速控制疫情，保證監獄內囚犯和工作人員的健康和安全。

委員會主席Jennifer Jones-Austin回應，委員會成員也對不斷增加的確診數字感到擔憂，已要求市府進一步削減監獄人數；今年春天為抑制疫情，紐約市監獄已釋放1477人，5月1日雷克島監獄囚犯數量降至3858人，目前則關押了4805人，法律援助處稱這一數字約是3月底的數字。

懲教局衛生服務部門表示，為降低監獄內傳播，每一名新囚犯在入獄前都接受病毒檢測，從3月13日至今，已經在監獄系統進行了9950次檢測。

不過法律援助處表示，雷克島監獄仍過於擁擠，島上十座監獄內的六座關押囚犯人數達到滿員狀態，需要市府立刻採取行動，將過於擁擠的監獄內囚犯轉移，保證獄囚可以保持適當的社交距離。