我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

記者牟蘭／紐約報導
林大河認一項二級蓄意謀殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)
林大河認一項二級蓄意謀殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁林大河(Lin Dahe，姓名皆音譯)一年前在住宅後院刺傷兒媳致死，案件審理逾一年，被告日前在庭上認一項二級蓄意謀殺的罪名，於2日在法院接受法官量刑，被囚21年，被告當日沒有家人與律師陪同，一人聆聽法官的審判。

林大河2日上午11時左右，身穿褐色的夾克，戴口罩，在法警的引導下前往被告席；他身材瘦削，當天並未有任何家人旁聽，代表律師與助理檢察官通過視訊參與聆聽法官的審判。

因為林大河來自廣州，不會英文，他要求一名廣東話翻譯，他整場庭訊過程中沒有望向旁聽席，他同意接受日前與助理檢察官達成的認罪條件，將在獄中繼續服刑20餘年，整場庭審過程不到五分鐘。

根據法院消息，這起家庭血案發生在去年3月28日，時年76歲的林大河於當日上午8時30分，在皇后區自家住宅的後院持刀多次刺傷兒媳賀文英(He Wenying)的頸部，傷者送醫三天後傷重不治。

警方趕到案發現場後，當場逮捕林大河，並在賀文英死後，加重對他的控罪，大陪審團於同年4月4日以一項二級蓄意謀殺和四級非法持有武器罪名起訴被告，他於上月在聽證中認一項二級蓄意謀殺的罪名。

被告曾在審前聽證期間至少進行兩次精神檢測，其中一次檢測結果顯示為正常，代表律師沃根(Andrew Worgan)透露，當事人被捕問話時，曾企圖自殺並從警局的欄杆往下跳，導致頭部受傷。

林大河與賀文英的鄰居透露，被告與妻子居住在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)一棟住宅內多年，死者與丈夫林麥可(Michael Lin)住在地下室，因死者未能給林家「傳宗接代」，導致公婆和媳婦間常發生爭執；案發當日，林大河試圖將賀文英趕出家門，賀文英拒絕，二人衝突升級，導致血案發生。

根據警方調查，林大河涉嫌因家庭糾紛與兒媳賀文英發生爭執，導致肢體衝突，林大河先企圖勒頸掐死兒媳，後持刀多次刺傷兒媳頸部，警方在現場尋獲涉案凶刀。

警方稱，他們曾在急救中用雙手堵住賀文英頸部不斷流出的鮮血，醫護人員也在急救過程中，將幾度失去心跳的受害人奮力救回並送醫，但賀文英仍因頸部刀傷過深，最後身亡。

檢測 皇后區

上一則

葛謨:首批疫苗12月中到紐約 醫護、養老院人員先接種

延伸閱讀

選委會正式確認 理查茲當選皇后區長

選委會正式確認 理查茲當選皇后區長

中國教授毛波涉竊商業機密 認罪聽證會爭取中旬返國

中國教授毛波涉竊商業機密 認罪聽證會爭取中旬返國

芝第三高樓 萬達改名瑞吉

芝第三高樓 萬達改名瑞吉
海灘暴打比基尼女郎 新州警方32萬元和解

海灘暴打比基尼女郎 新州警方32萬元和解
「冬季仙境」花卉樂園 紐約皇后區農場亮相

「冬季仙境」花卉樂園 紐約皇后區農場亮相
萬達再見！ 芝第三高樓更名「瑞吉大樓」

萬達再見！ 芝第三高樓更名「瑞吉大樓」

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診7285例 紐約市占2569例

2020-12-01 21:00
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗

年底前 全美2000萬人可打新冠疫苗
「澳軍暴行」漫畫作者再出新畫 諷澳洲轉移焦點

「澳軍暴行」漫畫作者再出新畫 諷澳洲轉移焦點
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了