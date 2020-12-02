77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

林大河認一項二級蓄意謀殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁林大河(Lin Dahe，姓名皆音譯)一年前在住宅後院刺傷兒媳致死，案件審理逾一年，被告日前在庭上認一項二級蓄意謀殺的罪名，於2日在法院接受法官量刑，被囚21年，被告當日沒有家人與律師陪同，一人聆聽法官的審判。

林大河2日上午11時左右，身穿褐色的夾克，戴口罩，在法警的引導下前往被告席；他身材瘦削，當天並未有任何家人旁聽，代表律師與助理檢察官通過視訊參與聆聽法官的審判。

因為林大河來自廣州，不會英文，他要求一名廣東話翻譯，他整場庭訊過程中沒有望向旁聽席，他同意接受日前與助理檢察官達成的認罪條件，將在獄中繼續服刑20餘年，整場庭審過程不到五分鐘。

根據法院消息，這起家庭血案發生在去年3月28日，時年76歲的林大河於當日上午8時30分，在皇后區 自家住宅的後院持刀多次刺傷兒媳賀文英(He Wenying)的頸部，傷者送醫三天後傷重不治。

警方趕到案發現場後，當場逮捕林大河，並在賀文英死後，加重對他的控罪，大陪審團於同年4月4日以一項二級蓄意謀殺和四級非法持有武器罪名起訴被告，他於上月在聽證中認一項二級蓄意謀殺的罪名。

被告曾在審前聽證期間至少進行兩次精神檢測 ，其中一次檢測結果顯示為正常，代表律師沃根(Andrew Worgan)透露，當事人被捕問話時，曾企圖自殺並從警局的欄杆往下跳，導致頭部受傷。

林大河與賀文英的鄰居透露，被告與妻子居住在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)一棟住宅內多年，死者與丈夫林麥可(Michael Lin)住在地下室，因死者未能給林家「傳宗接代」，導致公婆和媳婦間常發生爭執；案發當日，林大河試圖將賀文英趕出家門，賀文英拒絕，二人衝突升級，導致血案發生。

根據警方調查，林大河涉嫌因家庭糾紛與兒媳賀文英發生爭執，導致肢體衝突，林大河先企圖勒頸掐死兒媳，後持刀多次刺傷兒媳頸部，警方在現場尋獲涉案凶刀。

警方稱，他們曾在急救中用雙手堵住賀文英頸部不斷流出的鮮血，醫護人員也在急救過程中，將幾度失去心跳的受害人奮力救回並送醫，但賀文英仍因頸部刀傷過深，最後身亡。