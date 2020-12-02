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被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

車庫當「商舖」 華裔屋主罰不怕 這次承諾不再犯

記者牟蘭╱紐約報導
137-57號的杜松大道因在疫情期間再次將車庫當作商舖使用，被當局介入調查。(市樓宇局提供)
137-57號的杜松大道因在疫情期間再次將車庫當作商舖使用，被當局介入調查。(市樓宇局提供)

一名華裔房東曾將自家車庫作為商鋪使用，被市樓宇局(DOB)發現後，開出逾5000元罰單，但疫情期間，該住戶又被投訴涉嫌非法改建、租賃房屋，執法人員調查後，發現該住戶車庫堆滿水果，隨即移送案件至市行政審理和聽證辦公室(OATH)審理，屋主在庭上承諾清空車庫商品，不再違規。

市樓宇局1日公布10月執法報告，報告中顯示DOB嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共查獲65起違規案件，其中法拉盛137-57號的杜松大道(Juniper Avenue)在疫情期間，遭檢舉違規將車庫用於商業用途，執法人員介入調查。

樓宇局信息顯示，137-57號的杜松大道屋主鄭愛清(Ching Oi Cheng，姓名皆音譯)於2016年9月12日首次被罰，當時他未獲當局許可下違規改建、房屋存在消防漏洞，還將二樓臥室與閣樓違規租給九名房客，被罰4420餘元。

鄭愛清在2017年1月12日因違規將車庫作為商鋪使用，被罰420元，他在市樓宇局頒布清空令後的同年2月6日，仍繼續將車庫當作商鋪使用，被重罰4800元；但市樓宇局表示，今年4月到5月疫情期間，當局再次收到投訴，稱鄭愛清涉嫌將私人住宅當作酒店運營，並非法改建房屋。

市樓宇局介入調查後，發現屋主又將車庫當作商鋪使用，立即將案件移送至OATH審理，鄭愛清在庭上承諾清空車庫的商品；樓宇局稱，執法人員將繼續調查被告是否履行承諾，再商討下一步處罰。

10月樓宇局執行一系列重要執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，旨在阻止和遏制建築行業中的不法行為；樓宇局表示，10月份共發現21件違規涉及四種不同情況的非法改建，罰金共計34萬8750元。

另有六件違規涉及兩個不同地點的違規短期居住，罰款共計30萬5000元；其中位於皇后區Guy R. Brewer大道145-08號，因非法將一家庭住宅租給民眾短期居住，被罰3萬2000元。

根據樓宇局公布的信息，還有29件違反建築工地安全的處分案，罰金共計30萬5000元，另有九人因未能履行建築監督職責，被罰9萬元，其中包括華裔黃俊雄(Chun Hsiung Huang)因未在曼哈頓東120街320號未做好監督職責，被罰1萬元。

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