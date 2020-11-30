羊頭灣慣竊…1個月偷7次 盜走財物逾3萬元

羊頭灣日前出現一名慣竊，短短一個月作案至少七宗。（61分局提供）

布碌崙 (布魯克林 )羊頭灣日前出現一名慣竊，利用當地居民白天上班家中無人、或商家晚間打烊，多次入室盜竊，短短一個月作案至少七宗，累積盜走財物價值超過3萬元。

根據61分局消息，10月2日中午11時30分左右，布碌崙西6街交U大道一棟民宅遭遇盜竊，竊賊利用忘記上鎖的窗戶進入，盜走室內價值3800元現金、首飾等，隨後步行逃走；四天後，該竊賊在中午12時30分左右，以同樣作案手法進入西8街交U大道一棟住宅，盜走室內現金等，屋主損失2100元。

10月7日下午2時51分左右，該竊賊再次光顧西3街交U大道，盜走室內現金、珠寶等價值高達1萬3000元的財物；10月11日晚間9時，U大道164號一家美甲店同樣被盜，竊賊撬開店鋪前門，盜走室內1800元自行車；十天後該竊賊又光顧了R大道交海洋公園大道的一棟住宅，盜走室內1600元財物。

10月28日中午12時25分，該竊賊在闖入V大道交東4街一棟住宅時，剛好碰到24歲的女屋主回家，竊賊見狀立馬從窗戶爬出逃跑；11月14日上午7時30分左右，該竊賊又進入海景大道交西尾大道南(West End Ave.South)的一棟住宅，盜走室內價值1萬300元的財物。

警方經過調查，確定竊賊為一名40歲至50歲的男子，現公布監控視頻照片，呼籲民眾提供線索；如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。