17歲華男自慰影片 被女網友偷拍勒索

報住在班森賀的一名華青日前與女子視頻通話，過程中在電腦前自慰，不料遭對方全程拍攝下來。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一名未成年少年日前在網上和一名華女 視訊，過程中自慰的影片遭對方拍攝，隨即被勒索要錢；受害者在監護人陪同下，到轄管當地的市警62分局報案，警方目前已介入調查，呼籲知情人士提供線索。

根據報告，該案件發生於18日中午12時30分左右，報住在Benson大道、86街交Bay10街的一名17歲華青當時與一名女子視頻通話；過程中他在電腦前自慰，不料遭對方全程拍攝下來，華女之後發消息勒索他1400元，否則威脅把影片散播出去。

少年無奈之下跟隨監護人到警局報警，並把對方的資料提供給警方，提到女子的臉書帳戶名為「Ashley Cheng」、通訊軟體LINE名為「Prett Gorgeous」，但未透露如何結識該名女子、認識多久等；因受害者尚未成年，62分局警員為保護其身分沒有公布個人信息，但呼籲案件知情民眾提供線索。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。