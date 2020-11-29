「臉書朋友」借錢 40歲華婦輕信匯20萬元 騙子被捕

布碌崙班森賀一名華婦遭騙，通過大通銀行電匯多筆錢到對方銀行戶口。(本報檔案照)

儘管紐約市警多次發出提防詐騙的警告，不少華裔 民眾仍被形形色色的欺詐手法蒙騙，一名華男日前通過臉書 向布碌崙 (布魯克林)一名華婦求助，表示重要包裹在印尼海關被攔下，需要一筆錢來疏通，華婦雖從未當面見過該男子，但還是電匯高達20萬元至對方銀行帳戶，數個月後追討不回錢才發現上當，所幸在警員的幫助下成功逮捕嫌犯。

市警62分局紀錄顯示，該案件發生於9月3日，名為黃亨利(Henry Wang，姓名皆音譯)的男子發消息給報住在班森賀Bay Ridge Pkwy交15大道的40歲華婦，提到自己有一個重要包裹被印尼海關攔截，需要支付一筆錢才能順利拿回包裹，進而向華婦借錢。

黃亨利解釋說包裹裡有大筆美金、重要文件和珠寶首飾，並承諾取回包裹後一定會歸還這筆錢；警方表示，華婦和該名男子雖是臉書朋友，但從未見過面，華婦後來輕信對方的話，電匯多筆總金額21萬1000元款項至一個大通銀行(Chase Bank)戶口。

華婦之後曾多次向黃亨利討錢，但對方都不再理會，她才驚覺這是場騙局，於11月16日到警局報案；在受害者提供的線索下，警方成功逮捕該名男子，目前交給一名華裔警探和布碌崙南區重竊組(Brooklyn south grand larceny squad)負責深入調查。