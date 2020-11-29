我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

「臉書朋友」借錢 40歲華婦輕信匯20萬元 騙子被捕

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀一名華婦遭騙，通過大通銀行電匯多筆錢到對方銀行戶口。(本報檔案照)
布碌崙班森賀一名華婦遭騙，通過大通銀行電匯多筆錢到對方銀行戶口。(本報檔案照)

儘管紐約市警多次發出提防詐騙的警告，不少華裔民眾仍被形形色色的欺詐手法蒙騙，一名華男日前通過臉書布碌崙(布魯克林)一名華婦求助，表示重要包裹在印尼海關被攔下，需要一筆錢來疏通，華婦雖從未當面見過該男子，但還是電匯高達20萬元至對方銀行帳戶，數個月後追討不回錢才發現上當，所幸在警員的幫助下成功逮捕嫌犯。

市警62分局紀錄顯示，該案件發生於9月3日，名為黃亨利(Henry Wang，姓名皆音譯)的男子發消息給報住在班森賀Bay Ridge Pkwy交15大道的40歲華婦，提到自己有一個重要包裹被印尼海關攔截，需要支付一筆錢才能順利拿回包裹，進而向華婦借錢。

黃亨利解釋說包裹裡有大筆美金、重要文件和珠寶首飾，並承諾取回包裹後一定會歸還這筆錢；警方表示，華婦和該名男子雖是臉書朋友，但從未見過面，華婦後來輕信對方的話，電匯多筆總金額21萬1000元款項至一個大通銀行(Chase Bank)戶口。

華婦之後曾多次向黃亨利討錢，但對方都不再理會，她才驚覺這是場騙局，於11月16日到警局報案；在受害者提供的線索下，警方成功逮捕該名男子，目前交給一名華裔警探和布碌崙南區重竊組(Brooklyn south grand larceny squad)負責深入調查。

布碌崙 華裔 臉書

上一則

保險給付砍半 日護中心部分耆老沒飯吃

下一則

紐約市地產 首次跌出全美最貴10郵區

延伸閱讀

亨利賣店

亨利賣店
娃娃屋（全文完）

娃娃屋（全文完）
娃娃屋（一四）

娃娃屋（一四）
娃娃屋（一○）

娃娃屋（一○）
娃娃屋（九）

娃娃屋（九）
娃娃屋（八）

娃娃屋（八）

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

2020-11-28 21:55
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

2020-11-24 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？