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前NYPD文職人員 假裝警察劫持MTA公車被捕

記者顏潔恩／紐約報導
一名前紐約市警文職人員日前在感恩節當天假扮成警察，搭上一輛在曼哈頓下城服務的大都會運輸署公車，並指示司機往布碌崙方向出發。(取自Getty Images)
一名前紐約市警文職人員日前在感恩節當天假扮成警察，搭上一輛在曼哈頓下城服務的大都會運輸署公車，並指示司機往布碌崙方向出發。(取自Getty Images)

一名前紐約市警(NYPD)文職人員日前在感恩節當天假扮成警察，搭上一輛在曼哈頓下城服務的大都會運輸署(MTA)公車，並指示司機往布碌崙(布魯克林)方向出發；司機隨後感覺可疑，通報了紐約市警，最終在現場成功逮捕嫌犯。

消息指出，嫌犯是61歲的麥可格里維(Joseph McGreevy)，他於26日中午12時50分左右搭上位於6大道交Canal街的公車，但不確定當時這輛公車上是否有其他乘客；司機見他一身警服打扮，上車後就被指示開往布碌崙。

司機在中途時發現不對勁，立即通報警察，多名警員隨即趕往不知名的現場，直接逮捕麥可格里維；他之後被送往警局接受提問，警方表示，麥可格里維擁有假冒的NYPD徽章和個人身分，他當時向司機亮出這些證明，司機才會在一開始時聽從指示。

據了解，麥可格里維在2017年起擔任曼哈頓第一分局的行政助理人員，該案件也並非他首次犯案，他在過去數周內也屢次假扮成警員，闖入騎警等的其他部門，並在10月30日被發現後遭到停職處分；他當時被發現時還涉嫌逃逸，過程中引發車禍。

麥可格里維目前已在法院過堂，被控撞車逃逸(leaving the scene of an accident)、非法偽造文書(Criminal Possession of a Forged Instrument)、危害他人安全罪( reckless endangerment)等罪名。

紐約市 警察 布碌崙

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