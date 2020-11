前NYPD文職人員 假裝警察劫持MTA公車被捕

一名前紐約市警文職人員日前在感恩節當天假扮成警察,搭上一輛在曼哈頓下城服務的大都會運輸署公車,並指示司機往布碌崙方向出發。(取自Getty Images)

一名前紐約市 警(NYPD)文職人員日前在感恩節當天假扮成警察 ,搭上一輛在曼哈頓下城服務的大都會運輸署(MTA)公車,並指示司機往布碌崙 (布魯克林)方向出發;司機隨後感覺可疑,通報了紐約市警,最終在現場成功逮捕嫌犯。

消息指出,嫌犯是61歲的麥可格里維(Joseph McGreevy),他於26日中午12時50分左右搭上位於6大道交Canal街的公車,但不確定當時這輛公車上是否有其他乘客;司機見他一身警服打扮,上車後就被指示開往布碌崙。

司機在中途時發現不對勁,立即通報警察,多名警員隨即趕往不知名的現場,直接逮捕麥可格里維;他之後被送往警局接受提問,警方表示,麥可格里維擁有假冒的NYPD徽章和個人身分,他當時向司機亮出這些證明,司機才會在一開始時聽從指示。

據了解,麥可格里維在2017年起擔任曼哈頓第一分局的行政助理人員,該案件也並非他首次犯案,他在過去數周內也屢次假扮成警員,闖入騎警等的其他部門,並在10月30日被發現後遭到停職處分;他當時被發現時還涉嫌逃逸,過程中引發車禍。

麥可格里維目前已在法院過堂,被控撞車逃逸(leaving the scene of an accident)、非法偽造文書(Criminal Possession of a Forged Instrument)、危害他人安全罪( reckless endangerment)等罪名。