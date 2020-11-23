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歹徒假冒電力公司收費 愛迪生籲先確認身分

記者顏潔恩╱紐約報導
聯合愛迪生公司上門檢查的員工，會因不同季節和工作職位而穿著不同的制服，但肯定會戴著名牌。(取自Con Edison網站)
聯合愛迪生公司上門檢查的員工，會因不同季節和工作職位而穿著不同的制服，但肯定會戴著名牌。(取自Con Edison網站)

詐騙集團的騙術愈來愈多樣，聯合愛迪生(Con Edison)日前提醒用戶，發現有不法分子利用新冠疫情，假裝工作人員上門收費；聯合愛迪生強調員工上門不會以斷絕服務來威脅客戶付費，民眾也可要求對方提供員工身分證明，確認身分後再交談。

聯合愛迪生17日傳電郵給用戶表示，近期有人趁著疫情假裝成該公司工作人員，上門向民眾敲詐，常見的手法包括要求用戶立即支付帳單，否則馬上切斷服務；聯合愛迪生因而提醒，員工絕不會用威脅手段來要求居民開門檢查，這些詐騙分子實際是要進入室內搶劫，或以詐騙形式獲得被害人資料，其中包括語言障礙的新移民及老人是容易受騙群體，社區民眾更該留意。

聯合愛迪生也提醒，從來不會要求客戶通過禮品卡或預先充值等借記卡(pre-paid debit card)、比特幣等付款，所有轉帳都是通過ConEd.com完成交易，且根本不會收取電表(meter)的押金或費用，呼籲用戶不要上當；若收到電力公司的電郵，發現有不對勁，不要直接點連結進去看。

為預防詐騙，用戶必須先核實對方身分，不要害怕會讓對方覺得不禮貌；而通常員工都會戴著名牌，也會大方提供主管名字，並建議用戶現場撥打1-800-75-CONED (1-800-752-6633)向電力公司確認，員工期間也會耐心等待，不會急於進入室內。

雖然上門檢查的員工，會因不同季節和工作職位而穿著不同的制服，但肯定會戴著名牌；懷疑自己遇詐騙者，應立即報警，並致電以上電話告知聯合愛迪生。

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