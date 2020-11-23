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乘客被割臉、推下月台 地鐵周末凶案頻傳 1嫌當場被捕

記者顏嘉瑩黃伊奕╱紐約報導
周末紐約市地鐵站內發生多起凶案。（Getty Images）
周末紐約市地鐵站內發生多起凶案。（Getty Images）

剛剛過去的周末，曼哈頓布碌崙再發生多起地鐵站內凶案，有受害者在站內遭陌生人割臉，還有受害人無端被推下鐵軌。

21日日下午1時10分，一名26歲男子從北行A線地鐵在High街站等待換線期間，突然一名陌生人走到他面前，二話不說拿出尖刀對著其面部刺了過來；受害者被割傷額頭後送至長老會醫院治療，警方對此表示嫌犯完全是無端攻擊、隨機作案。

當日晚10時15分許，再有一名男子在曼哈頓大中央車站42街地鐵站，往下城的4號地鐵月台上，與兩男對話，隨後發生爭執，兩名男子開始毆打受害者，並持刀畫傷受害者臉部。根據警方，受害者事前並不認識傷人的兩名男子。

警方獲報至現場後，其中一名傷人者在當場被逮捕，另一名穿著藍色短外套嫌犯則逃離現場，目前正遭到警方追捕，未有進一步資訊。

根據地鐵站內的工作人員表示，他看到兩名男子拿刀畫了受害人的臉，導致他滿臉是血，所幸在送醫治療後，傷勢無大礙。

而22日上午11時30分左右，又有一名29歲男子在布碌崙巴克萊中心地鐵站被一名陌生人從背後猛推下鐵軌，好在受害者只是受了輕微瘀傷，最終自己爬回地鐵站台。

過去一個月發生多起地鐵攻擊案，多人被莫名推下地鐵軌道，其中包括一名40歲的婦女，所幸她遭到飛馳而來的列車輾壓後仍奇蹟般生還，涉及該案嫌犯已被抓獲。

根據警方消息，周六晚9時15分，在第八大道與西38街的「兩兄弟披薩」(2 Bros Pizza)店門口，還有一名男子遭人持刀刺傷，雖被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，但仍死亡；目前傷人者在逃，警方還在繼續調查。

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