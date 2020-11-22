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市警開數十萬可疑傳票竊公民信息 白思豪要查

記者張晨／紐約報導
市警開數十萬可疑傳票，竊取公民個人信息。(記者張晨／攝影)
市警開數十萬可疑傳票，竊取公民個人信息。(記者張晨／攝影)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)日前表示，他對紐約市警察局大量使用「有問題的」行政傳票感到擔憂，將立即進行調查；根據紐約郵報此前一項調查發現，市警曾數十萬次在沒有監管的情況下，使用這一鮮為人知的工具，迫使公司披露警員及平民的個人信息數據。

白思豪表示，他對新聞報導披露這個問題非常關心，將立即進行調查，並強調他很重視「新聞自由」；據紐約郵報報導，市警在內部和刑事調查中，發出了近21萬8000份行政傳票，在沒有監管的情況下，調查警員和包括兩名記者在內的普通公民。

近一個世紀前，紐約市議會曾授與市警該傳票權，迫使警察在內部審判中作證並出示文件，而不需要法官或大陪審團的簽字。

但調查顯示，市警在多年來悄悄擴大了這一權限，向通訊公司、銀行、互聯網服務提供商和社交媒體巨頭發出傳票並要求其披露公民的個人信息。

雖然目前尚不清楚紐約市警是否有法律管轄權向部門外發送傳票，但消息人士稱，由於這些傳票上使用了一些捏造的理由，包括引用「愛國者法案」(The Patriot Act)，目前至少有兩家主要的電話運營商已經交出用戶的個人信息。

白思豪表示，相信這些調查非常重要，但是，新聞自由在這個國家是神聖的，也必須捍衛它；「因此，我將聽取有關情況的簡報，並會很快給出更多意見，我非常認真地對待這個問題，會保證取得正確的平衡。 」他說。

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