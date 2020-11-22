布碌崙東紐約 至少發生5起校車縱火案

兩名非洲裔男女涉嫌在東紐約縱火校車，被警通緝。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)東紐約 (East New York)近期連續發生至少五起校車縱火 案件，多部停泊在路旁的校車遭到嚴重燒毀，所幸無人傷亡；管轄該區的市警21日發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，首兩宗案件發生於11月1日，分別在Albany大道交Farragut路，以及D大道交Schenectady大道停泊的兩部校車；人數不明的嫌犯在12日再次犯案，點火燒毀停在東49街以及東45街的另外兩部校車後逃逸。

最近一起案件則發生在19日，從警員截獲的監控錄像顯示，兩名嫌犯當時走近D大道交東45街的一部校車，點火後立即撒腿逃跑；警員表示，消防員不久後抵達現場把火勢撲滅，所有遭縱火的校車都嚴重燒毀，所幸都是空置停在路旁，案發時車上沒人，因此未造成人員傷亡。

警方形容，監控錄像捕捉到兩名男女非洲裔嫌犯的模樣，女嫌年齡18至20歲間、身高5呎8吋、體重約170磅，男嫌則身高5呎10吋、體重約200磅。

警方呼籲知情民眾立即提供線索，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。