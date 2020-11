亞裔男皇后區酒駕撞死人 被控二級誤殺

新鮮草原20日凌晨發生一起死亡車禍,22歲艾哈邁德因涉嫌二級誤殺被移送法辦。(取自Pix11視頻)

一名22歲亞裔 駕駛日前因涉嫌酒駕,在新鮮草原十字路口撞上另一輛車,導致對方駕駛死亡;這名嫌犯於21日通過線上過堂,被皇后區 檢方以二級誤殺等罪名提告,保釋金定為5萬元,下次上庭時間為25日,若罪成他將面臨15年監禁。

法院消息顯示,印度裔男子艾哈邁德(Alamin Ahmed)20日凌晨3時30分,駕駛一輛賓士(Mercedes Benz)向聯合大道(Union Turnpike)東向行駛時,在十字路口撞上一輛南向博生大道(Parsons Blvd.)行駛的豐田 冠美麗(Toyota Camry)。

警方稱,兩輛轎車均嚴重撞毀,豐田駕駛克勞福德(Daniel Crawford)被送往附近醫院急救,但因傷勢過重被醫生宣布死亡;市公立醫院系統隨後在推特上發布悼文,遺憾宣布克勞福德離世的消息,並稱他是該院系統的一名實驗室技術員,已在實驗室工作兩年六個月。

皇后區檢察官辦公室21日消息稱,報住在奧伯尼(Albany)的艾哈邁德21日過堂,被檢方以一項二級誤殺(Manslaughter in the Second Degree)、駕駛車輛過失殺人罪(Vehicular Manslaughter)、刑事疏忽他殺(Criminally Negligent Homicide)以及兩項酒駕罪名提告。

法官洛佩茲(Judge Lopez)將艾哈邁德的保釋金定為5萬元,或2萬5000元的現金,在截稿前他尚未交保,下次上庭時間定為25日;若他的二級誤殺罪成,將面臨最高15年的監禁。

皇后地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示,在駕駛前吸毒或飲酒過量都是極不負責的行為,「在這起案件中,被告因酒駕使一個生命離世,他將為自己的行為付出代價」。