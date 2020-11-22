華男涉毒駕故意撞人 被控二級企圖謀殺 恐囚25年

王喬治因涉嫌服用毒品後，駕車故意撞傷一名路人，被紐約上州奧齊戈郡以二級企圖謀殺等罪名移送法辦。(奧齊戈郡警方提供)

一名華裔 男子日前涉嫌服用毒品 後，駕車撞傷一名路人，被紐約上州 奧齊戈郡(Otsego County)警方逮捕歸案，後以二級企圖謀殺等罪名移送法辦，法官將他的保釋金定為30萬元，若企圖謀殺罪名成立，他將面臨最高達25年的監禁。

根據奧齊戈郡警方消息，報住在堪薩斯州23歲的王喬治(George K. Wang，姓名皆音譯)，涉嫌於19日下午在哈特威克(Hartwick)鎮的28號公路附近，駕駛一輛2013年產的現代(Hyundai)轎車撞傷一名路人。

警方表示，王喬治當天突然駛離28號公路，開上馬路附近旁的草地，撞傷一名路人；多名目擊者看到後立即幫助受害人報警，目擊者稱，事故發生後，王喬治甚至沒有停車查看受害人的傷勢，反而重新將車輛開向公路，迅速逃離現場。

奧齊戈郡警方在州際88公路與28公路的交口，攬停了車頭已嚴重撞損的涉案車輛，當場逮捕了王喬治；該郡的警員在聲明中表示，這起事故仍在調查中，但透露王喬治是有針對性且故意開車撞傷受害人，「(王喬治)撞傷他人的行為是帶有惡意的」。

受害人的姓名尚未公開，但警方表示，這名傷者送醫後情況已經穩定，沒有生命危險。

王喬治已於20日過堂，他被檢方以二級企圖謀殺(Attempted Second-Degree Murder)與二級駕車攻擊他人(Second-degree Vehicular Assault)的重罪，以及服藥過量駕駛(Operating a Vehicle while Impaired by Drugs)與毒駕(Driving while Intoxicated)兩項輕罪提告。

法官將他的保釋金設為30萬元，尚未公布下次上庭時間；若被告二級企圖謀殺罪成，他將面臨最高25年的監禁，若他因二級駕車攻擊他人罪成，也要面臨最高四年監禁。