華男涉毒駕故意撞人 被控二級企圖謀殺 恐囚25年

王喬治因涉嫌服用毒品後,駕車故意撞傷一名路人,被紐約上州奧齊戈郡以二級企圖謀殺等罪名移送法辦。(奧齊戈郡警方提供)

一名華裔 男子日前涉嫌服用毒品 後,駕車撞傷一名路人,被紐約上州 奧齊戈郡(Otsego County)警方逮捕歸案,後以二級企圖謀殺等罪名移送法辦,法官將他的保釋金定為30萬元,若企圖謀殺罪名成立,他將面臨最高達25年的監禁。

根據奧齊戈郡警方消息,報住在堪薩斯州23歲的王喬治(George K. Wang,姓名皆音譯),涉嫌於19日下午在哈特威克(Hartwick)鎮的28號公路附近,駕駛一輛2013年產的現代(Hyundai)轎車撞傷一名路人。

警方表示,王喬治當天突然駛離28號公路,開上馬路附近旁的草地,撞傷一名路人;多名目擊者看到後立即幫助受害人報警,目擊者稱,事故發生後,王喬治甚至沒有停車查看受害人的傷勢,反而重新將車輛開向公路,迅速逃離現場。

奧齊戈郡警方在州際88公路與28公路的交口,攬停了車頭已嚴重撞損的涉案車輛,當場逮捕了王喬治;該郡的警員在聲明中表示,這起事故仍在調查中,但透露王喬治是有針對性且故意開車撞傷受害人,「(王喬治)撞傷他人的行為是帶有惡意的」。

受害人的姓名尚未公開,但警方表示,這名傷者送醫後情況已經穩定,沒有生命危險。

王喬治已於20日過堂,他被檢方以二級企圖謀殺(Attempted Second-Degree Murder)與二級駕車攻擊他人(Second-degree Vehicular Assault)的重罪,以及服藥過量駕駛(Operating a Vehicle while Impaired by Drugs)與毒駕(Driving while Intoxicated)兩項輕罪提告。

法官將他的保釋金設為30萬元,尚未公布下次上庭時間;若被告二級企圖謀殺罪成,他將面臨最高25年的監禁,若他因二級駕車攻擊他人罪成,也要面臨最高四年監禁。