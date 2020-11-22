新年將至 62分局籲華裔耆老 管好財物

轄管布碌崙班森賀的市警62分局21日在華人社區服務中心舉行社區安全講座，呼籲居民要提高警惕，看管好自己的錢財。(華人社區服務中心提供)

轄管布碌崙 (布魯克林)班森賀的市警62分局21日在華人 社區服務中心舉行社區安全講座，表示新的一年即將到來，歹徒趁著新年期間針對華人下手的案件恐怕會捲土重來，呼籲居民提高警惕，不要將大筆現金帶在身上，盡量存放在銀行裡。

62分局社區協調警員( NCO)周文瀚表示，不法分子知道華人在新年期間身上通常會攜帶大筆現金，呼籲外出在大街上要注意四周環境，觀察有沒有可疑人物；此外，為避免成為入室盜竊的受害者，民眾最好不要把錢財寄放在家裡，而是寄存銀行，若首飾等物品無處收藏，建議買品質好的保險箱並藏在不容易被發現的角落。

警員也提醒，駕車人士就算只是短暫離開車子，也應把車子熄火，將鑰匙帶在身上，車內顯眼處也不該擺放貴重物品，否則容易吸引竊賊覬覦；另一方面，電話詐騙仍然是班森賀社區頻繁發生的犯罪，警員呼籲民眾不要輕易提供個人信息，接到可疑來電直接掛掉。

除舉辦講座外，當天該社區中心也派發免費防護物資、50隻烤雞、30箱蔬果給會員們，希望他們歡度感恩節，同時提醒持續積極抗疫；成功連任的第22選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、第47選區州眾議員 寇頓(William Colton)等民選官員也現身活動，向民眾謝票，並獻上感恩節祝福。