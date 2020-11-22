華人團體挺紐約市警 送愛到史島

由紐約華人成立的「Concerned Citizens Merchants Group」團隊，日前攜手非營利組織Kiwanis俱樂部、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)辦公室，捐獻大批防護用品、熱食到史泰登島的市警121分局。(記者顏潔恩/攝影)

感恩節即將到來，由紐約 華人成立的「Concerned Citizens Merchants Group」團隊，日前攜手非營利組織Kiwanis俱樂部、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)辦公室，捐獻大批防護用品和熱食到史泰登島 的市警121分局，表達對警員的支持。

「Concerned Citizens Merchants Group」最近才剛成立，成員是分布在紐約各個區域的華裔社區人士，專門捐獻口罩給各地警局和醫院；21日捐獻一批消毒洗手液、消毒噴霧、口罩、手套，以及義大利 餐點給史泰登島121分局，與警員交流活動，在非常時期下傳達對他們的關懷。

創辦人之一的黃克榮是從警超過20年的退休警察，他說這個計畫是女兒黃嘉藍與友人所提出，因為美國近期掀起反警浪潮，女兒覺得是時候採取行動向警員表示鼓勵，因此決定通過捐獻口罩、食物到市警分局，且計畫每個月舉行一次類似活動；當天黃嘉藍因上課未能出席活動，由父親代她向全體警員致上敬意。

史島警署副指揮官余振源( Gin Y. Yee)當天也現身活動，他表示與黃克榮從80年代就相識，兩人是熟識多年的朋友；他說非常感謝捐獻，傳遞給警員重要的支持和力量，他們都切身感受到了。

當天黃克榮、鍾狄琪、郭凱文、Kiwanis俱樂部主席Salwa Elmeawad、瑪麗奧辦公室社區聯絡人Angela Mirizzi-Olsen等人出席活動；他們也與警員們餐敘，表示明白警員在當前局勢下所面對的壓力，希望通過捐獻防護用品和熱食等方式，帶給警員力量來撐過低潮，也提前祝福感恩節快樂。