遺體堆車內 布碌崙殯儀館被撤照、罰6萬元

布碌崙Flatlands的克萊克里殯儀館(Andrew T. Cleckley)因在新冠疫情下不堪負荷，租用U-Haul貨車存放屍體的消息曝光後，遭到外界譴責。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)Flatlands的克萊克里殯儀館(Andrew T. Cleckley)因在新冠疫情 下不堪負荷，租用U-Haul貨車存放屍體的消息曝光後，遭到外界譴責；該案日前經過審理，殯儀館業者克萊克里確定被州衛生廳撤銷營業執照，並需支付6萬8000元的民事罰款。

克萊克里殯儀館在4月底被爆出向U-Haul租借多輛沒有冷凍設備的卡車，存放新冠死者的遺體；儘管克萊克里多次解釋，其他殯儀館業者拒絕受理才硬著頭皮接收，當時也因冰櫃故障才出此下策。但不少人仍覺得該做法不人道，也導致許多死者的家屬紛紛向克萊克里提告。

州衛生廳發言人Gary Holmes表示，出於人道主義和衛生因素，在屍體等待埋葬或火化前，殯儀館業者都應採用合適的方法來保存屍體，殯儀館無論如何都必須時刻遵守這些規則；他也提到在疫情爆發最嚴重之時，州府有向殯儀館提供帶有冷凍設備的卡車，並放寬營業牌照，允許外州殯儀館提供服務。

州衛生廳因此表示，克萊克里沒有任何理由租用卡車來存放屍體，於是決定撤銷營業執照，且罰款6萬8000元；不僅如此，克萊克里也面臨至少六起來自死者家屬的訴訟案，指責他用不人道的方式對待亡者遺體，讓許多家屬得知後都感到非常不捨。

克萊克里表示，當時所有的公墓和火葬場都超負荷，「紐約市 、紐約州根本沒有向我們殯儀館業者提供幫助」，他說自己沒錢支付這筆民事罰款；代表律師Robert Osuna批評州府的判決說，「克萊克里之所以被討伐，僅僅因為他是殯儀館的主要承租人，但其他提供殯儀服務的人卻無需受到調查」。

律師指克萊克里成為這個行業的代罪羔羊，當公墓停止接受遺體時，死者家屬督促的是殯儀館業者，「他面臨很大的壓力，將責任全歸咎在他身上是錯誤的，他也是必要行業員工，卻因為提供服務遭到懲罰」。