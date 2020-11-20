新鮮草原20日凌晨兩車相撞一死 亞裔駕駛涉酒駕被羈押

新鮮草原20日凌晨發生一起死亡車禍，其中一名22歲的駕駛因涉毒駕，已被羈押。(取自Pix11視頻)

新鮮草原20日凌晨發生一起死亡車禍 ，兩輛車在十字路口相撞，其中一名52歲駕駛，因傷勢過重，送醫後宣布不治身亡，另一名涉案的亞裔 駕駛因涉嫌酒駕，已被羈押，警方截止當天上午9時，尚未有任何移送法辦的紀錄。

根據警方消息，20日凌晨3時30分，位於新鮮草原的聯合大道(Union Turnpike)與博生大道(Parsons Blvd.)交口，發生一起車禍；警方趕到現場後，立即將其中一位52歲男駕駛，送往附近醫院急救，他因傷勢過重，被醫生隨後宣布死亡。

警方表示，死者生前駕駛車輛南向行駛至博生大道與聯合大道交口時，被一輛由22歲亞裔司機駕駛朝聯合大道東向的車輛相撞，導致車禍發生；警方稱，調查後，警員發現這名22歲的亞裔涉嫌酒駕，已將其羈押，截止當天上午9時，警方尚未有任何移送法辦的紀錄。

根據警方消息，案件仍在調查中，死者與嫌犯的信息將陸續公布。

警方呼籲任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。