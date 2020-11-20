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弟弟搶車位撞人 姊姊：毒品讓他瘋狂

記者牟蘭／紐約報導
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

華裔男子鄒傑(音譯)日前在法拉盛市中心因爭搶一個街邊停車位，涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊他的男子，被警方拘捕後控罪；他的姊姊接受媒體採訪時表示，當她看到視頻中白色奧迪車，就認準是弟弟，她稱弟弟是因為吸食毒品，才變得不可控，平日並不是這樣。

影音來源：讀者提供

根據紐約每日新聞(Daily News)19日報導，鄒傑的姊姊鄒嬌(音譯)受訪時為弟弟辯解，稱弟弟是在古柯鹼的影響下，才變得瘋狂，「我們很害怕，如果可以請讓大家知道，他(鄒傑)平時不是這麼瘋狂的人」。

根據法院信息，鄒傑來自中國，持有綠卡，他與同伴張喬納森(Jonathan Zhang)於16日下午4時左右，在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上與另兩名男子爭搶一個車位發生爭執，四人隨後扭打在一起，還動用了棒球棒。

法院文件顯示，鄒傑自2018年起因涉嫌搶劫、攻擊、非法持有槍枝、持武威脅與非法持有管制藥品等多罪被捕六次；他目前仍有四案由法官克朗(Barry Kron)審理中，其中三案的上庭時間為下月1日，一案上庭時間為明年1月6日。與鄒傑發生爭執的李宗(音譯)表示，鄒傑在爭執過程中，多次毆打他的臉部，隨後故意開車撞傷他，包括他在內有五人因此受傷，自己因臉部的傷與其他部位的疼痛，必須在醫院接受治療。

一同被控罪的張喬納森卻表示，他只是在自衛，並稱已聘請律師向李宗提告，「對這件事，我沒什麼好說的，你可以和我的律師溝通，我請了律師，準備告李宗，所有事情都很好，我只是在保護自己」。

鄒傑隨後駕駛奧迪在街上違規U型轉彎，面對追打自己持械男子，高速開車將對方撞飛，車子也失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，衝進店內撞牆才停止，除了撞傷持械男子外，破碎的玻璃還畫傷一名女員工的臉。皇后區檢方消息稱，鄒傑與張喬納森已於17日晚過堂，被控兩項二級攻擊重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸罪提告，法官將他的保釋金定為5萬元或2萬5000元的現金，他尚未交保，仍在羈押中，下次上庭時間為20日。

鄒傑(黑衣者)的姊姊稱，弟弟因服用毒品，才性情大變，平時並非如此。(視頻截圖)
鄒傑(黑衣者)的姊姊稱，弟弟因服用毒品，才性情大變，平時並非如此。(視頻截圖)

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