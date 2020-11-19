看準地鐵進站惡意攻擊 女子遭人推人下鐵軌

19日早上上班時間，一名女子在月台等車時，遭人趁列車進站時，從後方將她推下月台。圖為示意圖。(美聯社)

19日早上上班時間，在曼哈頓 發生一起惡意將路人推倒在地鐵 鐵軌事件；一名女子在月台等車時，遭人趁列車進站時，從後方將她推下月台，由於事發突然，列車緊急煞車時已經有兩節車廂駛過女子身體，所幸女子倒臥在鐵軌及軌道床的空隙間，僅受到輕傷。

根據警方消息，事件發生在19日早約8時30分，一名女子正在曼哈頓14街-聯合廣場(14th Street-Union Square)的北向地鐵4、5、6號線月台候車，正當5號線地鐵進站時，一名男子突然從後方將女子推下月台。

列車看到事故後緊急煞車，不過已經有兩節車廂駛過女子身體，市警交通安全局總監(Chief of Transportation)歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，女子倒臥的空隙讓列車未從她身上壓過去，僅受到輕傷，算是不幸中的大幸；而市消防局人員也安全的將女子從車廂下救出，送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療。

根據「紐約郵報」，月台指揮Bernie Wilkerson表示，他目睹該名「衣衫不整的男子」用全速衝刺後，將女子推下月台，事發後Wilkerson朝著男子大喊，並將男子壓制在地；據了解，該名男子剛來到紐約市 就犯下罪行，動機不明，他在作案後被警方押走，將被控罪。