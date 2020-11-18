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欺不懂英文…皇后區車行詐21華裔 州檢介入終賠償

記者金春香牟蘭╱紐約報導
貝賽的Star Toyota車行因涉嫌多起詐欺性售車，與21名華人買家以18萬6855元達成和解。(本報檔案照)
貝賽的Star Toyota車行因涉嫌多起詐欺性售車，與21名華人買家以18萬6855元達成和解。(本報檔案照)

一家位於皇后區貝賽的車行針對不諳英語的華裔顧客進行欺詐售車，州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室介入該欺詐糾紛，車行同意和解，詹樂霞17日宣布該車行支付18萬6855元給受騙的21名顧客，並支付10萬元罰款。

貝賽Star Toyota車行17日先以「經理沒空」拒絕回應，後稱「聽不懂」掛斷，此後再致電均無人回應。

根據州檢察長辦公室信息，位於貝賽的車行「Star Auto Sales」(也稱Star Toyota)針對華裔社區進行詐欺銷售，車行在華文出版物上刊登廣告，然後邀請有意購車的華人顧客到車行與講中文的銷售代表見面，這些中文銷售利用華人相信自己族裔的心態，逐步獲得顧客的信任，由於顧客不懂英文，且不熟悉如何在美國購車，車行銷售員就誘使他們簽署高價格的售車合約，之後再進一步讓顧客支付一系列並不在合同上的附加費用，如額外保修期費用、服務費、盜竊保險費等。

此外，車行也不給顧客提供所需的銷售協議複印件，以防顧客發現車行擅自提高價格，並利用顧客不懂美國購車細節而向他們收取高額現金小費；成交後，車行再向貸款公司提交購車車主的虛假個人財政信息，進一步導致顧客難以支付貸款。

受害者胡先生表示，他於2016年7月9日在Star Toyota以1萬2000元的合約價購買一款2012年產的豐田皮卡，繳了4000元首付後，車行建議他以貸款形式支付剩餘費用，他同意後，在對方未提供任何帳單與文件前提下，開走這輛皮卡。

胡先生說，一個月後，他收到帳單後發現，車行為他提供的貸款利率並非原本承諾的5.99%，而是10.95%，而且這筆款項需在72個月內付完，並非原本承諾的60個月，意味著他要多支付1萬1673元以及長達72個月高昂利息，「我找車行協商了很多次，他們稱一分錢都不會退給我」。

詹樂霞表示，在移民社區利用移民的語言障礙進行詐騙不僅違法，且有失道德，其辦公室介入該詐欺案後，車行同意和解。詹樂霞籲所有在2014年1月至2018年3月間可能曾遭該車行詐欺的華裔顧客登錄網頁https://ag.ny.gov/star-toyota-of-bayside-settlement填寫信息，或致電(800)771-7755諮詢，以獲得賠償。

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