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二名16歲少年當街暴打華男後搶劫 被捕

記者張晨／紐約報導
二名16歲少年當街暴打華男被捕，警方：均為曼哈頓下城居民。(市警提供)
二名16歲少年當街暴打華男被捕，警方：均為曼哈頓下城居民。(市警提供)

曼哈頓華埠近日發生一起暴力搶劫案件，兩名16歲少年接連兩次暴打一華裔男子後搶劫，徒手攻擊不成，第二次竟使用嬰兒車、窗簾桿等擊打受害者後腦；轄區市警五分局目前已將二人逮捕，並在少年法庭過堂。

警方表示，案發當日晚6時55分左右，在華埠顯利街(Henry St.)和派克街(Pike St.)附近，兩名青少年接近一名華裔男子，無故舉拳揮打受害人臉部，而當受害者轉身面對攻擊者時，二人很快逃離了現場。

影音來源：市警提供

但攻擊並未結束，警方稱，當受害人繼續前行至顯利街122號前再次遭到這二人的襲擊，其中一名嫌犯用玩具嬰兒車揮向受害人的左臂，另一名嫌犯則用窗簾桿猛擊受害人的後腦勺。

而受害者遭到兩次攻擊後，把他的隨身手提袋放在人行道上進行自衛，其中一嫌犯見狀趁機搶走了袋子，隨後二人沿著顯利街東行逃離現場。

該案導致，受害者臉上瘀傷，指關節有開裂傷口，他在現場接受了緊急醫療救治，被搶走的包裡裝有其隨身衣物。

五分局稱，因二人均未成年，所以不能透露姓名，但二人均為16歲，報住地址也在曼哈頓下城，多在華埠及周邊地區遊蕩，目前這兩人在少年法庭等待過堂。

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