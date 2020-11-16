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紐約華埠二華人店鋪自動提款機遭盜 三人作案組織明確

記者張晨／紐約報導
華埠二華人店鋪遭自動提款機盜竊，三人作案組織明確。(取自谷歌地圖)
華埠二華人店鋪遭自動提款機盜竊，三人作案組織明確。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠轄區近幾日頻繁出現自動取款機盜竊案件，嫌犯以小團夥作案，開車、拆卸、防風組織目的明確，二華人經營商家遭竊；轄區市警五分局提醒周圍商戶留意。

警方表示，第一起案件發生在本月8日，在位於麥地臣街(Madison St.)113a號的一家華人理髮店前，三個男性嫌犯開著一輛休旅車到達作案地點後，先將附近一水果攤的木桌子當作支撐，把附近的照明燈先後拆除。

警方從案發地附近的監控錄像看到，待燈光昏暗後有兩人開始動手拆除自動提款機，警方稱，該提款機因年份較舊，周圍有很多錯綜複雜的電線交錯，甚至有中文標示的「小心觸電」貼在附近，但即使這樣，嫌犯依舊成功得手，將整台機器運走。

第二次案件則發生在13日的深夜，警方表示，案發當晚凌晨4時左右，在位於格蘭街(grand st.)的自助火鍋店「99號餐廳」內。

警方稱，這次嫌犯作案時現撬開前門，觀察店內的安保報警器是否響起，等待了約20分左右，見無人來訪才開始作案。

自動提款機並非兩家商戶的私產，僅是安裝在店鋪附近以供客人使用。

警方現懷疑是兩起案件為同一夥人所為，呼籲民眾看到形跡可疑者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠二華人店鋪遭自動提款機盜竊，三人作案組織明確。(取自谷歌地圖)
華埠二華人店鋪遭自動提款機盜竊，三人作案組織明確。(取自谷歌地圖)

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