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14歲自閉症少年華埠街頭被搶 1遊民落網1嫌在逃

記者顏嘉瑩／紐約報導
男子日前在華埠搶劫一名14歲少年，遭警方通緝。(市警提供)
男子日前在華埠搶劫一名14歲少年，遭警方通緝。(市警提供)

曼哈頓華埠日前發生一起暴力搶劫事件，一名患有自閉症的14歲少年，在路上遭到兩名男子毆打並搶走財物，其中一人已逮捕，警方公布第二名嫌犯照片，呼籲知情者提供線索。

(影音來源：市警提供)

根據市警消息，13日(周五)中午約11時30分，一名男子在拉菲逸街(Lafayette St.)90號的紐約市救援工作團(New York City Rescue Mission)前，將一名14歲少年推至一旁鷹架並架住，另一名男子從少年身上搶走財物；在過程中架住少年的男子，還屢次毆打少年的臉。

少年多次掙扎，但架著少年的男子緊緊將少年按在鷹架，協助同夥搶劫，更脫下少年的外套及背包，拿走了背包內的錢包、4元現金和手機，隨後朝拉菲逸街南向逃走；過程中少年受到輕傷，在報警之後，被送往紐約長老會下城醫院治療。

其中一名嫌犯在同日下午1時46分遭到警方逮捕，據了解，該男子名為Charles Destefano，現年35歲，其住址即為少年被搶的拉菲逸街90號地點，為一名遊民，目前被控以搶劫罪名。

另一名嫌犯則仍在逃，警方表示，該名男子為非洲裔、蓄鬍，事發時穿著黑色連帽外套、粉紅色毛衣、黑色褲子以及彩色球鞋。

警方公布嫌犯照片，呼籲民眾看到與影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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