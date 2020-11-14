「退錢，不退貨」 網購新詐術 千萬別相信

不少人在宣傳網購「退款，不退貨」詐騙服務。（林先生提供）

最近出現一種網購新型詐騙 ，騙徒向各大網站下單購物後的客戶收取一定佣金，提供「退錢，不退貨」服務，而最終的損失則由商家埋單。

布碌崙 (布魯克林)林先生兩年前在eBay開了一家網店，銷售電子產品以及動漫收藏，收入尚可；10月底一個客戶通過網店向他購買一個電視盒子，價值近千元，但是一個月後對方卻要求退貨。

林先生表示，網店規定必須滿足顧客退貨的需求，以往網站退貨由系統自動完成，物流顯示退貨成功便會主動退款給買家，但是這次系統完成退貨並且退款後，林先生卻沒有收到退貨。

林先生就此詢問郵局，對方要求林先生多等幾天，之後依舊沒有收到退貨，便再次前往郵局查詢，結果發現貨物被退到一個自己根本不熟悉的地址，和eBay上顯示的信息完全不符合；「退貨的郵寄單通常都是系統提供，很少會有出錯的情況。」

無論是報警還是聯繫eBay公司，林先生都沒有辦法將貨物找回，這時朋友告訴他一個新型詐騙信息，他很有可能就是該類詐騙的受害者。

朋友告訴他，華人社區最近不少人宣傳「退錢，不退貨」等服務，民眾在網路購物後只需要向他們提供購物相關數據，便能收到60%貨款，並且依舊保留貨物。

進一步了解，這些騙徒聲稱利用網站漏洞，不僅eBay、亞馬遜 等網購電商，一些連鎖超市、名牌購物網站也都能通過他們實現「退錢，不退貨」目的。

林先生相信自己退貨失蹤，很有可能就是該類詐騙案受害者，提醒店家不要輕信這群騙徒，「這明顯是一種犯罪行為，執法部門一旦調查買家信息很容易查到，萬萬不要因貪小便宜反而最終吃大虧。」