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紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了

記者顏潔恩／紐約報導
該名白人男子涉嫌在布碌崙羊頭灣一家華人經營超市向一名未成年少女暴露下體。(市警提供)
該名白人男子涉嫌在布碌崙羊頭灣一家華人經營超市向一名未成年少女暴露下體。(市警提供)

紐約一名白人男子日前涉嫌在布碌崙(布魯克林)羊頭灣一家華人經營超市騷擾一名未成年少女，包括向對方暴露下體，犯案後還大搖大擺的在超市內逗留一陣子；紐約市警13日以公然猥褻(Public Lewdness)通緝該名男子，呼籲民眾提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

警方表示，該案件發生於11日下午2時40分左右，在位於U大道1237號的「勝興超級市場」內；根據警員後來向店主取得的監控錄像顯示，嫌犯當時在超市內較隱密角落的走廊徘徊，從影片上看來，當時他可能已拉下褲子拉鏈，將生殖器暴露在外，但用一件外套隨意搭在手上掩蓋。

不久後嫌犯經過一名婦女的身邊，該名婦女並沒有注意到；隨後一名16歲少女朝嫌犯迎面而來，嫌犯在對方經過身邊時將外套拿開，少女嚇了一跳，頓時感到無措，數秒後才緩過神來，快步離開現場。

嫌犯在受害者跑開後，還若無其事地在超市內閒逛，逗留了一陣子後才離開現場，搭乘一部停泊在街邊的灰色Volkswagen轎車離去；受害者接著向超市員工投訴，但61分局警員抵達現場時，嫌犯已經失去蹤影，警員在附近區域搜索也沒找到。

警方形容，嫌犯為一名白人男子，大約30至40歲、體型中等、深色頭髮，犯案時身穿白色長袖襯衫、黑色長褲、手中拿著黑色外套，並戴著深藍色口罩；警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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