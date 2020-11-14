紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了
紐約一名白人男子日前涉嫌在布碌崙(布魯克林)羊頭灣一家華人經營超市騷擾一名未成年少女，包括向對方暴露下體，犯案後還大搖大擺的在超市內逗留一陣子；紐約市警13日以公然猥褻(Public Lewdness)通緝該名男子，呼籲民眾提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。
警方表示，該案件發生於11日下午2時40分左右，在位於U大道1237號的「勝興超級市場」內；根據警員後來向店主取得的監控錄像顯示，嫌犯當時在超市內較隱密角落的走廊徘徊，從影片上看來，當時他可能已拉下褲子拉鏈，將生殖器暴露在外，但用一件外套隨意搭在手上掩蓋。
不久後嫌犯經過一名婦女的身邊，該名婦女並沒有注意到；隨後一名16歲少女朝嫌犯迎面而來，嫌犯在對方經過身邊時將外套拿開，少女嚇了一跳，頓時感到無措，數秒後才緩過神來，快步離開現場。
嫌犯在受害者跑開後，還若無其事地在超市內閒逛，逗留了一陣子後才離開現場，搭乘一部停泊在街邊的灰色Volkswagen轎車離去；受害者接著向超市員工投訴，但61分局警員抵達現場時，嫌犯已經失去蹤影，警員在附近區域搜索也沒找到。
警方形容，嫌犯為一名白人男子，大約30至40歲、體型中等、深色頭髮，犯案時身穿白色長袖襯衫、黑色長褲、手中拿著黑色外套，並戴著深藍色口罩；警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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