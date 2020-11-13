皇后區男子一天內企圖強暴三女子 一名受害人年僅14歲

這名非洲裔男子涉嫌在一天內，連續在攻擊並企圖強暴三名女子。(市警提供)

皇后區 一名非洲裔男子在一天內，接連攻擊並企圖強暴三名女子，其中一名受害人是14歲少女，另一件案件發生在附近公園；警方於12日晚公布嫌犯的照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

根據警方消息，12日上午10時40分，市警102分局接到報案稱，一名20歲的女子在104街86-55號前，遭到一名陌生男子的騷擾；警方稱，這名男子先將受害人舉起，並撫摸對方的臀部，由於受害人不斷掙扎，被嫌犯摔在地上，所幸受害人未受重傷。

兩個小時後，同一名嫌犯在84大道交118街的附近犯案，他以同樣的方式攻擊了一名14歲的女性，並企圖脫下對方的褲子；受害人劇烈反抗後，嫌犯未得手並向不明方向逃竄。

根據警方消息，嫌犯連犯兩案未得手後，在當天下午1時5分，又前往木港大道交森林公園(Forest Park Drive)附近的森林公園附近，又企圖強暴一名24歲女性；由於受害人的激烈反抗，嫌犯並未得逞，向不明方向逃之夭夭。

警方稱，嫌犯在涉及第二起罪案時，被路邊的監控錄像拍下照片；根據警方提供的照片，這名嫌犯為非洲裔男子，身高約5呎8吋，身材偏瘦；作案時身穿T恤，米黃色的短褲與一雙白色球鞋。

警方呼籲任何知情者，請立刻聯繫警方，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。