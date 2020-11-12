計程車難生存 車隊遊行要求市府減免牌照貸款

斯靜格與廣大計程車業者站在一起，支持紐約計程車工人聯盟提出的減免計程車牌照貸款金額計畫。（記者金春香／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)12日在市府前與廣大計程車業者站在一起，表示支持紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)日前提出的減免計程車牌照(Taxi medallions)貸款 金額計畫，該計畫要求市府介入，以計程車業者早年購買牌照的價格購買下他們的拖欠貸款，以緩解業者在近年來因市場激烈競爭下和疫情 雙重打擊下的財務壓力。

計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)表示，目疫情期間民眾出行減少，計程車客流量直線下降，司機們深陷財務困境，根本無法償還此前貸款購買的高價計程車牌照，希望市府介入給予司機幫助，否則計程車產業將很可能漸漸消失，這一產業在紐約市 有超過百年的歷史。

聯盟提出的計程車牌照貸款金額減免計畫要求貸款方將司機的貸款金額減至最高金額12萬5000元，允許業者以當前收入水平償還貸款，市府將介入以拖欠貸款的價格購買牌照，該計畫預估20年內最多只會花費市府7500萬元。

斯靜格辦公室認為該計畫提供了詳盡的風險管理方法，在未來可以降低納稅人的花費，因此支持該計畫，市府應該在力所能及情況下幫助廣大司機。

近年來紐約市發生過多起司機不堪經濟生活重負而自殺身亡事件，12日中午上百輛計程在市府前車隊遊行，感謝斯靜格的支持，不少司機也高喊「不能再有自殺了！」