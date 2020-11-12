我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煞不住！加州確診人數突破百萬例 緊跟德州腳步

美改變一中政策？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

計程車難生存 車隊遊行要求市府減免牌照貸款

記者金春香/紐約報導
斯靜格與廣大計程車業者站在一起，支持紐約計程車工人聯盟提出的減免計程車牌照貸款金額計畫。（記者金春香／攝影）
斯靜格與廣大計程車業者站在一起，支持紐約計程車工人聯盟提出的減免計程車牌照貸款金額計畫。（記者金春香／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)12日在市府前與廣大計程車業者站在一起，表示支持紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)日前提出的減免計程車牌照(Taxi medallions)貸款金額計畫，該計畫要求市府介入，以計程車業者早年購買牌照的價格購買下他們的拖欠貸款，以緩解業者在近年來因市場激烈競爭下和疫情雙重打擊下的財務壓力。

計程車工人聯盟執行長狄賽(Bhairavi Desai)表示，目疫情期間民眾出行減少，計程車客流量直線下降，司機們深陷財務困境，根本無法償還此前貸款購買的高價計程車牌照，希望市府介入給予司機幫助，否則計程車產業將很可能漸漸消失，這一產業在紐約市有超過百年的歷史。

聯盟提出的計程車牌照貸款金額減免計畫要求貸款方將司機的貸款金額減至最高金額12萬5000元，允許業者以當前收入水平償還貸款，市府將介入以拖欠貸款的價格購買牌照，該計畫預估20年內最多只會花費市府7500萬元。

斯靜格辦公室認為該計畫提供了詳盡的風險管理方法，在未來可以降低納稅人的花費，因此支持該計畫，市府應該在力所能及情況下幫助廣大司機。

近年來紐約市發生過多起司機不堪經濟生活重負而自殺身亡事件，12日中午上百輛計程在市府前車隊遊行，感謝斯靜格的支持，不少司機也高喊「不能再有自殺了！」

編輯推薦

貸款 紐約市 疫情

上一則

紐約破跨州走私販賣槍枝案 嫌犯搭華人長巴運貨

延伸閱讀

身價翻10倍！京A牌照二手機車 競拍價炒至256萬

身價翻10倍！京A牌照二手機車 競拍價炒至256萬
斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源

斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源
非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
政府樓問題叢生 恐成第2波疫情溫床

政府樓問題叢生 恐成第2波疫情溫床
萬齊家推雙語宣傳影片 宣布參選紐約市長

萬齊家推雙語宣傳影片 宣布參選紐約市長
民主黨市長參選人 拒白思豪背書

民主黨市長參選人 拒白思豪背書

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:20

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛

白登與劉文健父母 曾四度見面 相擁相惜喪子之痛
川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增