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先揍後搶！二少年華埠街頭兩次暴打華男後搶劫

記者張晨／紐約報導
二少年華埠街頭兩次暴打華男後搶劫。(市警提供)
二少年華埠街頭兩次暴打華男後搶劫。(市警提供)

曼哈頓華埠3日晚發生一起暴力搶劫案件，兩青少年接連兩次暴打一華裔男子後搶劫，徒手攻擊不成，第二次竟使用嬰兒車、窗簾桿等擊打受害者後腦，現二嫌犯遭轄區市警五分局通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日晚月6時55分左右，在華埠顯利街(Henry St.)和派克街(Pike St.)附近，兩名青少年接近一名華裔男子，無故舉拳揮打受害人臉部，而當受害者轉身面對攻擊者時，二人很快逃離了現場。

但攻擊並未結束，警方稱，當受害人繼續前行至顯利街122號前再次遭到這二人的襲擊，其中一名嫌犯用玩具嬰兒車揮向受害人的左臂，另一名嫌犯則用窗簾桿猛擊受害人的後腦勺。

而受害者遭到兩次攻擊後，把他的隨身手提袋放在人行道上進行自衛，其中一嫌犯見狀趁機搶走了袋子，隨後二人沿著顯利街東行逃離現場。

該案導致，受害者臉上瘀傷，指關節有開裂傷口，他在現場接受了緊急醫療救治，被搶走的包裡裝有其隨身衣物。

警方11日公布了案發地的監控錄像，其中一名嫌犯為西語裔，年齡在15至19歲之間，作案時他帶著口罩，穿著一件帶有白色皮毛襯裡的黑色外套，下身黑色褲子和彩色運動鞋，頭戴一頂棒球帽。

第二名嫌犯則為非洲裔，年齡同樣在15到19歲之間，最後一次露面時，他身穿著黑色連帽運動衫、黑色運動褲和黑色運動鞋，口罩遮面。

警方呼籲民眾看到與視頻、照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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