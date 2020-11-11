號稱能消滅新冠！2華人賣「消毒卡」被捕 面臨1年監禁

兩名華人違法銷售聲稱可防新冠病毒的「消毒卡」。（紐約東區聯邦檢察官辦公室提供）

兩名華人疫情期間在皇后區 銷售聲稱能殺滅新冠肺炎 病毒的「消毒卡」，10日被聯邦執法部門逮捕，控以銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥等罪名；聯邦執法部門指出，這些「消毒卡」不但無法消滅病毒，反倒對人體有害。

根據紐約 東區聯邦檢察官辦公室10日的偵結書，5月至7月間，黃寶山(Po Shan Wong，姓名均為音譯)和吳振(Zhen Wu)通過位於皇后區大學點的「JCD Distribution Inc」的經銷商公司，銷售一款「消毒卡」；他們在公司網站、臉書等平台刊登該「消毒卡」廣告，並通過電話等方式向客戶以一每張卡9.5元，最小訂單50張卡片對外銷售這些產品。

他們宣稱，該「消毒卡」可散發二氧化氯，佩戴在身上可有效消滅周邊99%病毒，從而起到殺滅新冠肺炎病毒的效果；但事實上，根據聯邦「殺蟲劑、殺真菌劑以及滅鼠劑法」，二氧化氯不過是一種漂白劑或農藥。

執法人員調查這些來路不明的「消毒卡」，通過冒充顧客下單後，進一步發現這些貨物是在3月15日左右從紐約機場進入美國；貨物共150箱，重526公斤，產自香港。

聯邦環保署對這些「消毒卡」樣本進行了檢測，發現其中含有的亞氯酸鈉含氟劑與空氣中的水蒸氣和二氧化碳會發生反應，轉化成為二氧化氯，而人在吸進足夠高濃度的二氧化氯後，可能會導致呼吸困難、鼻子、喉嚨以及肺部發炎、呼吸急促、慢性支氣管炎以及其他呼吸道問題。

7月，紐約東區聯邦法院的法官簽署搜查令，沒收了「JCD Distribution Inc」公司的104箱存貨，每箱約有150個到200個「消毒卡」；在對黃寶山和吳振審問後，他們表示曾經想將這些「消毒卡」賣給藥房，但藥房並不接受，稱這些產品已經被媒體爆光「對人體有害」。

聯邦執法部門現對黃寶山與吳振兩人提出銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥等指控，如果被定罪，他們將面臨最高一年監禁。