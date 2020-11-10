在美銷售防新冠「消毒卡」 兩華裔被聯邦逮捕

消毒卡。（圖片取自涉案商家網站）

兩名華裔過去在紐約市皇后區 對外銷售「消毒卡」，聲稱能配戴上後有效防止新冠肺炎 病毒感染，與10日遭到聯邦執法部門逮捕，紐約東區聯邦法庭檢察官對兩人提出銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥罪名進行起訴。

根據檢方，5月至7月間，黃寶山(Po Shan Wong，姓名均為音譯)和吳振(Zhen Wu)通過位於皇后區大學點名為JCD Distribution Inc的經銷商公司，對外銷售一款「消毒卡」，他們在公司網站、臉書等平台刊登該「消毒卡」廣告，並通過電話等方式向客戶以一每張卡9.5元，最小訂單50張卡片對外銷售這些產品。

他們宣傳稱該「消毒卡」可散發二氧化氯，配戴在身上可有效消滅周邊99%病毒，從而起到預防感染新冠肺炎的效果，但是事實上根據聯邦「殺蟲劑、殺真菌劑以及滅鼠劑法」，二氧化氯不過是一種漂白劑或農藥。

聯邦環保署調查部門對這些「消毒卡」樣本進行隨機檢測後，發現其中含有的亞氯酸鈉含氟劑與空氣中的水蒸氣和二氧化碳會發生反應，轉化成為二氧化氯，而人在呼吸進足夠高濃度的二氧化氯後，可能會導致呼吸困難、鼻子、喉嚨以及肺部發炎、呼吸急促、慢性支氣管炎以及其他呼吸道問題。

聯邦執法部門現對黃寶山與吳振兩人提出銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥罪名進行起訴，如果被定罪，他們將面臨最高一年監禁。