我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

國際獨立觀察團：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

在美銷售防新冠「消毒卡」 兩華裔被聯邦逮捕

記者黃伊奕／紐約報導
消毒卡。（圖片取自涉案商家網站）
消毒卡。（圖片取自涉案商家網站）

兩名華裔過去在紐約市皇后區對外銷售「消毒卡」，聲稱能配戴上後有效防止新冠肺炎病毒感染，與10日遭到聯邦執法部門逮捕，紐約東區聯邦法庭檢察官對兩人提出銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥罪名進行起訴。

根據檢方，5月至7月間，黃寶山(Po Shan Wong，姓名均為音譯)和吳振(Zhen Wu)通過位於皇后區大學點名為JCD Distribution Inc的經銷商公司，對外銷售一款「消毒卡」，他們在公司網站、臉書等平台刊登該「消毒卡」廣告，並通過電話等方式向客戶以一每張卡9.5元，最小訂單50張卡片對外銷售這些產品。

他們宣傳稱該「消毒卡」可散發二氧化氯，配戴在身上可有效消滅周邊99%病毒，從而起到預防感染新冠肺炎的效果，但是事實上根據聯邦「殺蟲劑、殺真菌劑以及滅鼠劑法」，二氧化氯不過是一種漂白劑或農藥。

聯邦環保署調查部門對這些「消毒卡」樣本進行隨機檢測後，發現其中含有的亞氯酸鈉含氟劑與空氣中的水蒸氣和二氧化碳會發生反應，轉化成為二氧化氯，而人在呼吸進足夠高濃度的二氧化氯後，可能會導致呼吸困難、鼻子、喉嚨以及肺部發炎、呼吸急促、慢性支氣管炎以及其他呼吸道問題。

聯邦執法部門現對黃寶山與吳振兩人提出銷售未經聯邦環保署(EPA)註冊、摻假或更改商標的農藥罪名進行起訴，如果被定罪，他們將面臨最高一年監禁。

編輯推薦

紐約市 皇后區 新冠肺炎

上一則

曼哈頓下東城公寓凌晨火災 一耆老受傷

下一則

不在籍投票皇后區10日開點 蘇奧齊、布朗斯汀有望翻盤

延伸閱讀

橙縣共和黨有望拿下兩席聯邦眾議員

橙縣共和黨有望拿下兩席聯邦眾議員
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點
17歲華裔少女陳屍皇后區家門口 身上無明顯外傷

17歲華裔少女陳屍皇后區家門口 身上無明顯外傷
知法犯法 紐約1市警利用職務之便販毒

知法犯法 紐約1市警利用職務之便販毒
潘斯、麥康諾挺川普 巴維理令全美查選舉舞弊

潘斯、麥康諾挺川普 巴維理令全美查選舉舞弊
間諜案藏警昂旺不認罪被禁保釋 明年再審

間諜案藏警昂旺不認罪被禁保釋 明年再審

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
紐約州長葛謨認為，在白登宣誓就任前疫情將繼續肆虐，全美將度過漫長而糟糕的兩個月。取自joebiden.com

疫情肆虐 葛謨：白登就任前的兩個月將漫長而糟糕

2020-11-08 13:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了