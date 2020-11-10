知法犯法 紐約1市警利用職務之便販毒

一名紐約市 警警員利用職務之便，協助毒梟進行跨國走私與分銷毒品 ，9日被捕控罪。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室，服務於皇后區第113分局的34歲警員阿布瑞尤(Amaury Abreu)9日上午在長島家中被捕，並在紐約東區聯邦法院過堂。

根據偵結書，從2016年1月到今年10月間，阿布瑞尤和他的同夥、35歲的巴蒂斯塔(Julio Bautista)以及38歲的瓦萊里奧(Gustavo Valerio)在一個毒品走私團夥任高階頭目，負責在紐約的可卡因分銷。

執法部門指出，阿布瑞尤利用其作為警察的職務便利，向毒販提供協助，提供警方執法信息，還利用市警內部數據庫，幫助同夥進行背景調查，並至少有過一次參與可卡因分銷。

電話紀錄顯示，阿布瑞尤幾乎每天都與販毒組織的頭目保持聯繫，甚至今年兩次前往多米尼加共和國與他們會面。

據悉，該販毒集團向美國走私大量的可卡因，將毒品藏在運有農產品的卡車運過美墨邊境 ；自2016年以來，執法人員已繳獲來自該販毒集團的350多公斤的毒品。

紐約東區聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Eastern District)杜查蒙(Seth DuCharme)表示，阿布瑞尤背叛了加入市警時的誓詞、抹黑市警隊伍，背叛了冒著生命危險阻止毒品危害社區的執法者同僚。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，市警沒有腐敗的容身之處，阿布瑞尤將受到應得的法律制裁。