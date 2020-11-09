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鬍子雙盜在法拉盛等多地連續犯案 警公布圖像通緝

記者朱蕾╱紐約報導
該男子涉嫌在皇后區多次入室盜竊。(警方提供)
該男子涉嫌在皇后區多次入室盜竊。(警方提供)

兩名男子涉嫌於過去兩個多月內，在皇后區華人居民較多的法拉盛、白石鎮(Whitestone)、森林小丘(Forest Hills)等地，至少六次入室盜竊民宅。紐約市警公布嫌犯照片，呼籲民眾舉報。

警方表示，8月21日，嫌犯於上午10時40分許，進入位於法拉盛25大道夾143街附近的一棟民宅後，盜走一些珠寶首飾和現金，作案後逃逸。

9月15日晚9時15分許，又在附近作案，兩名嫌犯用一把梯子爬到143街夾白石快速路(Whitestone Expy.)附近一棟民宅的二樓，把窗戶上的空調推進去後，從窗戶進入，但未在民宅內發現現金和有價值物品，空手逃逸。

但嫌犯不罷休，當晚11時左右再次作案，從白石鎮147街夾15 Drive附近一棟民宅未上鎖的後窗進入該民宅，但仍沒有找到錢財。

9月22日下午2時15分許，嫌犯在白石鎮20大道夾147街作案，從一棟民宅後面二樓未上鎖的窗戶入室，盜走價值約1500萬元的珠寶首飾。

10月7日下午4時許，嫌犯入室盜竊位於森林小丘72路夾大中央公園大道(Grand Central Parkway)附近的一棟公寓，通過破壞公寓臥室的窗戶進入，盜走總價值約1萬1300元的珠寶首飾，作案後駕駛一輛白色休旅車逃逸。

10月23日下午4時30分許，嫌犯在森林小丘75路夾皇后大道(Queens Blvd.)附近的一棟公寓作案，但未盜走任何財物。

警方表示，兩名嫌犯均為成年男子、面部有鬍子，其中一人膚色較深、體型偏瘦，最後一次被看到時身穿紅色黑邊夾克衫、淺色牛仔褲、白色運動鞋，戴眼鏡和黑色帽子；另一人膚色較淺，中等體型，身穿白色帽衫、灰色褲子、白色運動鞋，戴黑色帽子。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該男子涉嫌在皇后區多次入室盜竊。(警方提供)
該男子涉嫌在皇后區多次入室盜竊。(警方提供)

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