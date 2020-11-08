「走後門」入公寓搶劫 89歲老嫗遭嫌犯甩飛在床

嫌犯透過未鎖的公寓後門進入室內盜竊，將一名89歲的老嫗丟飛在床上。(市警提供)

紐約布朗士 一棟公寓在7日凌晨發生入室盜竊事件，一名89歲老嫗7日凌晨在位於布朗士(Bronx)的住家臥房中碰見一名男性歹徒，遭到嫌犯抓著雙手丟飛在床，並要求老嫗交出現金得逞，紐約市 警8日公布嫌犯照片及影片，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，7日凌晨約2時24分，一名男子在一棟位於Beck街交Longwood大道的多住家公寓，透過未鎖的後門入內，並進到一樓的住房單位內；在進入住宅後，男嫌在臥室中碰到了89歲的老嫗，他隨即抓著老嫗的雙手並把她丟到床上，要求她交出現金。

老嫗在男嫌的威脅下把錢包交給了他，嫌犯得逞搶走了裡面的100元現金，接著從後門離開；該名老嫗在報警後，被發現雙手上有瘀青且疼痛，但拒絕送醫治療。

警方表示，該名男子年約50歲、身材苗條，身高約為六呎；警方也在8日公布公寓後門監視器拍到的畫面，呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

(影片來源：市警提供)