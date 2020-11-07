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為投資賺錢輕信騙徒 布魯克林華女遭騙24萬元

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華女聽信騙徒的話，到大通銀行將24萬元的款項匯給對方，遭受非常大的損失。(本報檔案照)
布碌崙華女聽信騙徒的話，到大通銀行將24萬元的款項匯給對方，遭受非常大的損失。(本報檔案照)

居住在布碌崙(布魯克林)班森賀的一名華女日前通過社交媒體結識陌生男子，對方提供賺錢機會為由邀請她加入一個投資項目，華女後來按照要求多次轉錢給對方，款額共達24萬元；受害者後來等不到對方承諾要將這些錢歸還，近四個月後才到警局報案。

據62分局警方紀錄顯示，該案發生於6月30日，居住在O、P大道交西7街的56歲華女，在臉書認識一名自稱是方強(Qiang Fang，姓名均音譯)的華裔男子，對方表示有更好的投資機會可提供給華女，接著要求她先轉錢到其戶口，以加入該項目。

方強承諾事成後會連本帶利將錢歸還，華女一時聽信，立即到大通銀行(Chase Bank)將一筆24萬4442元的款項分成多次電匯( wire transfer)到其帳戶下；接下來的數月間華女不停的向對方詢問，感覺到不對勁後開始追討這筆款項，但對方已斷絕一切聯繫。

受害者這時才驚覺上當，只好在10月26日時才到警局報案，將所有的對話截圖、銀行收據交給警員；轄管當地的市警62分局目前已介入調查，但至今沒有進一步線索。

警方提醒民眾不要貪圖錢財而失去判斷力，社會上有千變萬化的詐騙手法，但只要民眾保持警惕，還是可以避免損失；警方也呼籲熟悉這類詐騙的知情人士立即提供線索。知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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