走私仿冒品…華男在布碌崙設倉庫放贓物

在曼哈頓經營手機店的華人李健涉嫌走私仿冒手機配件，日前遭到逮捕。(取自谷歌)

海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP )早前在新澤西州紐瓦克海港(Newark Seaport)查獲仿冒Apple無線藍牙耳機，最終逮捕一名在曼哈頓經營手機 店的華男李健(Jian Li，姓名皆音譯，又名Jason Li)；該案4日開庭，嫌犯遭披露在布碌崙 (布魯克林)設有臨時儲物倉庫，專門置放仿冒的手機配件，法官要求律師下一次於12月日2庭審時提供相關材料。

根據法院資料，CBP執法人員在紐瓦克海港抽查進口貨品時，發現從中國深圳鹽田區運至美國的一個集裝箱(container)裡裝有318個包裹，進口商是在曼哈頓中城經營「J&J Cellphone & Accessories」手機店的華人商家李健。

CBP技術專家在3月5日鑑定其中五個包裹，發現裡頭共有500個仿冒的Apple無線藍牙耳機(Airpods)；隔天專家再抽查其他包裹，發現大量仿冒品牌的手機配件，包括三星手機充電器、蘋果充電線、耳機等，嫌犯也違反Nike、Gucci、 Adidas、Louis Vuitton、Chanel、Supreme等名牌的專利權。

李健被捕後，送往紐約南區聯邦地方法院(United States District Court Southern District of New York) 過堂，被控走私仿冒商品、違反智慧產權法等罪名。

該案4日再度出庭，李健被揭發在布碌崙Columbia街設立臨時儲物倉庫，專門放置仿冒的手機配件；法官要求檢辯雙方在下一次庭審時提供材料，以便盡快步入「審前披露」(Discovery)階段，該案將在12月2日(周三)再次開庭。

CBP提醒民眾，買賣假貨都屬違法行為，購買仿冒產品不但有可能危害民眾健康，且還損害國家經濟；若民眾發現任何可疑的違法運輸貿易可致電熱線，(800)232-5378，也可登錄網站https://www.iprcenter.gov/referral/，或致電(866)477-2060，消息來源絕對保密。