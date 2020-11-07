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鐵鍊勒警...示威男確認是精神病院患者

記者張晨／紐約報導
曼哈頓下城示威者用鐵鍊勒警，涉案男子被確認為精神病院病人。(市警提供)
曼哈頓下城示威者用鐵鍊勒警，涉案男子被確認為精神病院病人。(市警提供)

總統大選結果未定，川普總統連續對選情膠著的州提起法律訴訟並要求暫停計票，4日開始在全國各大城市引發抗議潮，民眾上街頭要求計算每一張票；而在曼哈頓下城5日晚的抗議中，一名男子試圖用鐵鍊勒死一名警員，後於6日被確認為一家精神病院的病人。

警方表示，30歲的惠勒(Levon Wheeler)5日晚在下城邦德街(Bond St.)和百老匯大街(Broadway)將一名警察推倒在地，並用鐵鍊鎖住他的脖子。

目前該男子已被逮捕，並被控二級人身攻擊、妨礙呼吸、拒捕、妨礙政府管理和妨害治安等罪名。

紐約市警也在案發後在推特上評論這一案件，並補充道，「任何形式的暴力都是不可接受的，我們將繼續調查，並將其他參與同樣性質案件的肇事者繩之以法。」

警方所提供的惠勒地址是曼哈頓精神病中心(Manhattan Psychiatric Center)，這是一家國營機構，位於沃德島(Wards Island)東125街。

根據警方紀錄，惠勒還化名安韋伯(Antonio Webber)，他大約一年前從監獄獲釋，當時他被控二級搶劫未遂。

上千名示威者5日晚在曼哈頓下城集結遊行，晚7時左右在小義大利區聚集後出發，向北遊行至聯合廣場，沿途高喊「川普下台」和「黑人的命也是命」，要求每一張選票都被計數，稱「人民不應該懼怕政府，政府應該畏懼人民。」

警方在6日更新前一晚的執法細節時表示，當晚共有18人被捕。

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