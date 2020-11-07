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扯！布碌崙5商鋪內ATM 整個被搬走…

記者黃伊奕／紐約報導
盜竊ATM機的竊賊。（市警總局提供）
盜竊ATM機的竊賊。（市警總局提供）

布碌崙(布魯克林)近期出現一群專門盜竊商家店內自動取款機(ATM)的竊賊，過去至少五個商家報案稱店內ATM機被整個搬走，警方4日公布相關信息提醒商家小心。

根據警方報案紀錄布碌崙8月至10月至少有五個商家店內ATM機被竊賊盜走，竊案全都發生在清晨；根據警方公布信息，第一起案件發生於8月30日清晨5時20分，大西洋大道941號商家門口裝有1萬8300元現金的ATM被竊賊搬入一輛白色的休旅車內。

9月11日清晨3時18分，位於Bedford大道895號ATM機也被盜走；次日清晨幾乎同一時間，該群竊賊搬走Fulton街1273號門前裝有9940元的ATM機；9月30日凌晨10分，竊賊又盜走法拉盛大道1004號裝有2萬20元現金的取款機；10月13日清晨4時40分，該群竊賊又現身華盛頓大道720號，搬走裝有1560元的取款機。

警方相信這群竊賊是團夥作案，提醒店內外設有取款機的商家提高警惕，以免成為該類案件受害者。

警方4日公布相關案件照片，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

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