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躲過最高10年刑期！中國男子非法持槍 關押11個月獲釋

記者金春香╱紐約報導

一名中國籍男子去年11月因涉嫌非法持有武器而被捕起訴，今年5月認罪，按罪行最高恐面臨十年監禁。位於水牛城的紐約西區聯邦法院法官5日宣布量刑，判處被告11個月監禁，但因羈押期已達11個月，剛好抵消，因此宣布當庭釋放。

根據法庭文件，24歲的倪瑞傑(Rejjie Ni，音譯)來自中國上海，被捕時居住在紐約上州伊利郡(Erie)Amherst鎮，當地警方於2019年3月18日接到來自一名維修工人的報警電話，該工人表示自己在倪瑞傑公寓內進行例行維修檢查時發現屋內有許多槍枝。

警方趕到進入倪瑞傑屋內後，發現大量步槍和彈盒，其中一個裝有步槍的箱盒外部顯示該步槍是從德州直接寄送至倪瑞傑家中。

警方隨後取得搜查令，從倪瑞傑住所內繳獲33把步槍，兩把獵槍和大量彈盒，其中至少有三把槍為非法獲取，執法人員還發現倪瑞傑將其中一把半自動步槍非法改裝為全自動機關槍。

倪瑞傑自被捕後一直被關押，今年5月他承認非法持有武器罪，恐最高面臨十年監禁，不過法官5日宣布其此前11個月在監獄服刑時間抵消了11個月的刑期，因此倪瑞傑當庭獲釋。

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