傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

77歲華翁林大河(Lin Dahe，姓名皆音譯)一年前在住宅後院刺傷兒媳致死，案件審理逾一年，被告日前在庭上認一項二級蓄意謀殺的罪名，將於12月2日接受法官量刑，將被囚21年，外加五年的庭外監管。

根據法院消息，這起家庭血案發生在去年3月28日，時年76歲的林大河於當日上午8時30分，在皇后區 自家住宅的後院持刀多次刺傷兒媳賀文英(He Wenying)的頸部，傷者送醫三天後傷重不治。

警方趕到案發現場後，當場逮捕林大河，並在賀文英死後，加重對他的控罪，大陪審團於同年4月4日以一項二級蓄意謀殺(Second-Degree Murder： Intention)和四級非法持有武器罪名(Fourth-Degree Criminal Possession of a Weapon)起訴被告。

被告曾在審前聽證期間至少進行兩次精神檢測 ，其中一次檢測結果顯示為正常，代表律師沃根(Andrew Worgan)透露，當事人被捕問話時，曾企圖自殺並從警局的欄杆往下跳，導致頭部受傷。

皇后區檢察官辦公室5日表示，林大河在4日的聽證中認一項二級蓄意謀殺的罪名，法官拜徹(Richard L. Buchter)將被告的量刑時間定為12月2日，被告將面臨21年監禁以及五年庭外監管。

林大河與賀文英的鄰居透露，被告與妻子居住在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)一棟住宅內多年，死者與丈夫林麥可(Michael Lin)住在地下室，因死者未能給林家「傳宗接代」，導致公婆和媳婦間常發生爭執；案發當日，林大河試圖將賀文英趕出家門，賀文英拒絕，二人衝突升級，導致血案發生。

根據警方調查，林大河涉嫌因家庭糾紛與兒媳賀文英發生爭執，導致肢體衝突，林大河先企圖勒頸掐死兒媳，後持刀多次刺傷兒媳頸部，警方在現場尋獲涉案凶刀。

警方稱，他們曾在急救中用雙手堵住賀文英頸部不斷流出的鮮血，醫護人員也在急救過程中，將幾度失去心跳的受害人奮力救回並送醫，但賀文英仍因頸部刀傷過深，最後身亡。