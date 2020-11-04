我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮誰入主 關注這7州計票時程

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

販毒致兩死 長島華男認罪 將入獄3-6年

記者牟蘭／紐約報導
林賈斯因提供或販賣毒品，致女友與另一人吸食過量死亡，他日前認罪，將面臨三到六年的刑期，並成為皇后區首個因販毒致他人死亡而獲刑的被告。(美聯社)
林賈斯因提供或販賣毒品，致女友與另一人吸食過量死亡，他日前認罪，將面臨三到六年的刑期，並成為皇后區首個因販毒致他人死亡而獲刑的被告。(美聯社)

長島大頸30歲華裔男子林賈斯(Justin Lum，音譯)，因提供或販賣毒品致女友與另一人吸食過量死亡，事後企圖以「好心人法」脫罪，但被拘捕並移送法辦；被告日前認罪，將面臨三至六年刑期，並成為皇后區首個因販毒致他人死亡而獲刑的被告。

根據法院消息，報住在大頸森林徑(Forest Row)的林賈斯，自2017年到2018年間，涉嫌兩起提供或販賣毒品、致他人吸食過量死亡案件；他於2019年9月19日被皇后區大陪審團起訴三項二級誤殺與多項非法販賣管制藥品在內的15項罪名。

案件經過審理，林賈斯2日與檢方達成認罪協議，在庭上認下兩項刑事疏忽謀殺與一項三級非法持有管制藥品的罪名，法官侯德(Holder K.)將於明年1月13日量刑。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告親眼目睹受害人瀕臨死亡後，仍繼續向他們多次提供芬太尼(Fentanyl)，導致兩起悲劇發生；她說，林賈斯將是皇后區首位因販毒過量導致他人死亡而獲刑的被告。

法院信息顯示，林賈斯犯下的首起案件發生於2017年4月27日，他與28歲的女友科拉多(Patricia Collado)在大學點的電影院內共同吸食大量海洛因，電影結束後科拉多又在林賈斯的車上吸食他提供的毒品，因吸食過量而陷入昏迷，林賈斯將女友送往附近醫院救治。

科拉多於當晚11時甦醒後，隨林賈斯返回他祖父位在法拉盛的住所，第三度吸食毒品，隨即心臟驟停，但林賈斯未撥打急救電話，反而繼續吸食毒品後昏睡，女友第二日因吸食過量芬太尼、古柯鹼與海洛因急性中毒死亡。

第二起案件發生在2018年3月1日，林賈斯販賣毒品給貝賽居民布朗(Calvin Brown)，布朗吸食毒品後身體出現異樣，被送往醫院獲救；但3月9日布朗再度向被告購買大量毒品，3月10日被發現服用贊安諾錠 (Xanax)與海洛因等藥物造成急性中毒，在他母親住所內死亡。

林賈斯在兩人死亡後，向另一名顧客炫耀表示，雖然女友與布朗因吸食他售出的毒品過量而死亡，但他認為自己受益於「好心人法」，將不受法律制裁。

編輯推薦

毒品 皇后區 電影院

上一則

要求恢復特殊高中、資優班入學考 顧雅明致信教育總監

下一則

皇后區州眾議會第26選區 可能「翻紅」

延伸閱讀

20號提案 盜竊詐騙定罪罪 反對率高

20號提案 盜竊詐騙定罪罪 反對率高
擔心選後動亂 俄勒岡州宣布緊急狀態

擔心選後動亂 俄勒岡州宣布緊急狀態
NFL專欄／若缺接球員 找毒瘤or毒蟲？

NFL專欄／若缺接球員 找毒瘤or毒蟲？
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷
關心微信禁令 波大校長望加強中國留學生聯繫

關心微信禁令 波大校長望加強中國留學生聯繫

熱門新聞

葛謨宣布從新州、康州和賓州以外其他地方來到紐約的旅客都必須在出發前三天內和抵達紐約第四天時接受新冠病毒檢測。（記者金春香／攝影）

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

2020-10-31 18:01
紐約空房遍地，華裔房東稱「災難邊緣」，小房東不足以維持生計。(記者張晨／攝影)

紐約空房多 華裔房東稱「災難邊緣」 小房東難維持生計

2020-10-28 15:47
民眾自發為日前被撞身亡的叢玉娘點香並為八歲女童購買氣球悼念。記者牟蘭/攝影

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

2020-10-31 14:48
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
加籍華男曼哈頓槍殺出軌妻，案發前傳鬧離婚。(記者張晨／攝影)

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

2020-10-28 03:30
一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

2020-10-28 09:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選