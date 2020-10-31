布碌崙華社外賣郎被劫 警緝西語裔男

涉嫌搶劫外賣郎的西語裔男子，作案時身穿黑色牛仔褲、黑色外套，戴黑色帽子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)7大道華社日前發生一起針對外賣郎的搶劫案，一名西語裔男子威脅受害者交出電單車(electric bike)和現金，否則將對他開槍，受害者無奈之下只好照辦；轄管當地的市警68分局日前發布通緝 令，呼籲知情民眾提供線索。

據紀錄顯示，該案件發生於21日晚8時20分左右，在位於7大道6715號的一戶民宅前；22歲的外賣郎當時送餐到該區，正要離開時，有一名陌生男子走近並威脅他交出電單車和身上現金，否則就要對他開槍。

受害者表示，儘管當時沒有看見嫌犯手上握有武器，但出於安全，還是把電單車和40元全交給對方，嫌犯得逞後隨即逃離現場，往7大道北向逃逸；多名68分局警員接報抵達現場，可惜未能成功在附近搜索到嫌犯的蹤影。

警員表示，嫌犯是一名西語裔男子，犯案時身穿黑色牛仔褲、黑色外套，頭戴黑色帽子，呼籲知情人士提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。