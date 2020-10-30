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布碌崙兩月6起持槍劫案 受害者多為華人

記者顏潔恩／紐約報導
一名非洲裔男子涉嫌在過去兩個月內，於布碌崙日落公園、班森賀華社，至少犯下六起搶劫案，被警方通緝。(市警提供)
一名非洲裔男子涉嫌在過去兩個月內，於布碌崙日落公園、班森賀華社，至少犯下六起搶劫案，被警方通緝。(市警提供)

一名非洲裔男子涉嫌在過去兩個月內在布碌崙(布魯克林)日落公園、班森賀華社，至少犯下六起模式搶劫案，持槍威脅雜貨店、小型超市、餐廳等業者交出貴重財物，暴力劫走超過8000元現金，並攻擊多人致傷，多位受害人為華裔；紐約市警29日對嫌犯發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

警方表示，首起案件發生於9月1日晚8時15分，該名男子進入18大道6102號的「海榕超市」內，向華人業者亮出手槍打劫；他接著直接走到櫃檯邊推倒35歲受害者，從收銀機搶走500元現金，逃跑前也拿走他的鑰匙和包。

9月7日晚10時20分，嫌犯闖入位於17大道6602號的「Al-Tous Deli」時掀開自己衣服，向員工亮出放在腰帶上的黑色手槍；他接著從收銀機搶走1000元現金後，往未知方向逃逸。

第三起案件發生於10月12日上午10時左右，在4大道6011號的「強榮餐館」，嫌犯拔出一把銀色手槍要錢，接著直接衝到櫃檯旁朝68歲的華男揮拳，趁受害者倒地時，搶走4000元現金和一支手機；隨後在19日晚8時左右，嫌犯現身於18大道6018號華人經營的「Sunrise平價商店」，以類似的手法劫走2000元現金。

在25日早上8時30分左右，嫌犯進入P大道2915號的「San Francis Deli & Grocery」，亮出手槍威脅52歲員工要錢；他隨即走到櫃檯後面劫走未知數目的現金，最終往東29街北向逃逸。

在同一晚8時29分左右，嫌犯來到8大道4903號的「樂仔小賣部」打劫，從收銀機搶走500元現金後逃逸；據受害者鄭先生表示，嫌犯先是假扮成顧客買飲料後走出店門，估計是探完風後再次走回店裡來，亮出黑色手槍並不斷問「你的錢在哪裡」。

當鄭先生打開收銀機時，嫌犯看見只有五元、十元錢的小額鈔票感到不滿意，一直問他賣彩票(lottery)的錢去了哪裡；受害者連續強調沒有錢後，嫌犯才將收銀機的錢取走，臨走前可能感到不爽，還朝鄭先生的左眼揮重拳。

鄭先生表示，嫌犯走後他便立即報警，隨後才自行到醫院檢查傷勢，至今左眼還是瘀青浮腫；他無奈說，新冠疫情造成經濟不景氣，治安變得不好，員工也不敢返工，他只能自己留守店面，隨時保持警惕。

警方形容，嫌犯是名20多歲的非洲裔男子，身材高瘦，最後一次犯案時身穿黑色連帽衫、黑色帽子、淺色長褲、白色球鞋，戴藍色口罩，呼籲知情人士立即提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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