市警局高層改組 霍姆斯成首位非洲裔女性巡邏長

非洲裔霍姆斯(Juanita Holmes)成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。(取自市警推特)

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局長希爾(Dermot Shea)29日宣布改組市警局高層,不久前剛剛被任命為市警局協作維安辦公室(The Office of Collaborative Policing)總監的霍姆斯(Juanita Holmes),將升任巡邏長(Chief of Patrol),成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。

同時,市警捷運 部門主管狄拉托瑞(Edward Delatorre)將轉任勞工關係主管(Chief of Labor Relations),市警曼哈頓 北區巡邏主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)將接替他出任捷運部門主管;市警曼哈頓南區警探部主管羅伊斯特(Kim Royster)將擔任市警交通安全局總監(Chief of Transportation),曼哈頓北區巡邏長李維拉(Philip Rivera)將升職接替她;此外,市警28分局局長歐比(Olufunmilola Obe)將出任市警校園安全部(Division of School Safety)主管。