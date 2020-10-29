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市警局高層改組 霍姆斯成首位非洲裔女性巡邏長

記者和釗宇／紐約報導
非洲裔霍姆斯(Juanita Holmes)成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。(取自市警推特)
非洲裔霍姆斯(Juanita Holmes)成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。(取自市警推特)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局長希爾(Dermot Shea)29日宣布改組市警局高層，不久前剛剛被任命為市警局協作維安辦公室(The Office of Collaborative Policing)總監的霍姆斯(Juanita Holmes)，將升任巡邏長(Chief of Patrol)，成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。

同時，市警捷運部門主管狄拉托瑞(Edward Delatorre)將轉任勞工關係主管(Chief of Labor Relations)，市警曼哈頓北區巡邏主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)將接替他出任捷運部門主管；市警曼哈頓南區警探部主管羅伊斯特(Kim Royster)將擔任市警交通安全局總監(Chief of Transportation)，曼哈頓北區巡邏長李維拉(Philip Rivera)將升職接替她；此外，市警28分局局長歐比(Olufunmilola Obe)將出任市警校園安全部(Division of School Safety)主管。

紐約市 曼哈頓 捷運

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