市警局高層改組 霍姆斯成首位非洲裔女性巡邏長
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、市警總局長希爾(Dermot Shea)29日宣布改組市警局高層，不久前剛剛被任命為市警局協作維安辦公室(The Office of Collaborative Policing)總監的霍姆斯(Juanita Holmes)，將升任巡邏長(Chief of Patrol)，成為紐約市首位非洲裔女性巡邏長。
同時，市警捷運部門主管狄拉托瑞(Edward Delatorre)將轉任勞工關係主管(Chief of Labor Relations)，市警曼哈頓北區巡邏主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)將接替他出任捷運部門主管；市警曼哈頓南區警探部主管羅伊斯特(Kim Royster)將擔任市警交通安全局總監(Chief of Transportation)，曼哈頓北區巡邏長李維拉(Philip Rivera)將升職接替她；此外，市警28分局局長歐比(Olufunmilola Obe)將出任市警校園安全部(Division of School Safety)主管。
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