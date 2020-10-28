30歲華女法拉盛街頭喪命 警方籲知情者提供線索

一名30歲左右的華女27日發現在法拉盛街頭喪命。（取自谷歌地圖截圖）

一名30歲左右的華裔 女子27日上午10時15分左右，被紐約市警109分局警員發現在法拉盛 一家俱樂部門外失去知覺，送醫後被宣布死亡；警方表示，該女子死因仍在調查中，呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，109分局的警員於27日上午10時15分收到報案，稱在林登坊(Linden Place)32-92號的帝豪俱樂部前發現一名失去知覺的華裔女子，立即將該女子送往法拉盛醫院急救，後被醫生宣布死亡。

警方表示，該女子身上沒有身分證件，身體上也沒有明顯傷痕，發現屍體時，臉部朝下倒在街道上；法醫仍在檢測該女子的死因，並試圖聯繫死者的家屬。

帝豪俱樂部旁的商家表示，附近有不少夜店與KTV場所，白天大門緊密，即使在防疫令禁止這些場所開放的當下，晚上仍有各類人士，前來光顧。

警方呼籲任何知情者或死者家屬，請立刻聯繫警方，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。