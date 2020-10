警惕新騙術！網授英文騙個資 再威脅遞解要錢

州務卿提醒近期以網路英文課程為幌子來詐騙個資的騙局抬頭,移民社區應尤為警惕。(本報檔案照)

紐約州 務卿辦公室下屬消費者保護部門(Division of Consumer Protection)和新美國 人辦公室(Office for New Americans)27日提醒全州移民 ,警惕近日抬頭的新式電話詐騙;騙徒藉新冠疫情下民眾居家避疫期間,假裝提供網路英文教學,套取民眾個資,以此再行騙,以逮捕遞解等作要脅,騙取錢財。

州務卿辦公室指出,除了各社區服務機構外,新美國人辦公室等也都有為新移民提供免費英文課項目;但疫情期間,這些項目多轉為線上教學,這給一些騙徒可乘之機。

根據該辦公室接獲的投訴及所了解到的情況,騙徒偽裝可提供網路英文教學的機構,誘騙民眾到其網上註冊,提供姓名、電話、地址等個人信息;這些信息隨後被用作詐騙。

此類騙徒在獲取民眾個資後,有的假冒「綁匪」等不法人士,致電民眾聲稱「綁架」或將傷害其子女、親人,要求交錢免災。

而因註冊英文教學的以新移民為主,有更多的騙徒則是假冒移民執法部門等,致電註冊了「英文課」的移民,謊稱其移民身分有問題,或將面臨逮捕、遞解等,要求民眾付錢。

州務卿羅莎多(Rossana Rosado)指出,利用語言壁壘,針對新移民的詐騙行為是不能容忍的,紐約州以歡迎和保護移民為宗旨,對這類騙局已展開調查,也提醒民眾尤其是移民提高警惕,若發覺上當應立即報警,也可向消費者保護部投訴,電話為(800)697-1220。

州務卿辦公室也指出,民眾若需要網路英文課,報名前應先查證培訓機構是否真實存在、有資質;選擇在社區有名望的社區服務機構提供的課程項目,是比較穩妥的做法。

此外,新美國人辦公室也提供針對新移民的免費網路英文課,民眾可致電(800)566-7636諮詢及報名,該熱線提供包括中文在內的多語言協助。