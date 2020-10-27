州府揭新騙術：假裝網路教英文騙個資 再威脅遞解要錢

州務卿提醒近期以網路英文課程為幌子來詐騙個資的騙局抬頭，移民社區應尤為警惕。（本報檔案照）

紐約州 務卿辦公室下屬消費者保護部門(Division of Consumer Protection)和新美國 人辦公室(Office for New Americans)27日提醒全州移民 ，警惕近日抬頭的新式電話詐騙；騙徒藉新冠疫情下民眾居家避疫期間，假裝提供網路英文教學，套取民眾個資，以此再行騙，以逮捕遞解等作要脅，騙取錢財。

州務卿辦公室指出，除了各社區服務機構外，新美國人辦公室等也都有為新移民提供免費英文課項目；但疫情期間，這些項目多轉為線上教學，這給一些騙徒可乘之機。

根據該辦公室接獲的投訴及所了解到的情況，騙徒偽裝可提供網路英文教學的機構，誘騙民眾到其網上註冊，提供姓名、電話、地址等個人信息；這些信息隨後被用作詐騙。

此類騙徒在獲取民眾個資後，有的假冒「綁匪」等不法人士，致電民眾聲稱「綁架」或將傷害其子女、親人，要求交錢免災。

而因註冊英文教學的以新移民為主，有更多的騙徒則是假冒移民執法部門等，致電註冊了「英文課」的移民，謊稱其移民身分有問題，或將面臨逮捕、遞解等，要求民眾付錢。

州務卿羅莎多(Rossana Rosado)指出，利用語言壁壘，針對新移民的詐騙行為是不能容忍的，紐約州以歡迎和保護移民為宗旨，對這類騙局已展開調查，也提醒民眾尤其是移民提高警惕，若發覺上當應立即報警，也可向消費者保護部投訴，電話為(800)697-1220。

州務卿辦公室也指出，民眾若需要網路英文課，報名前應先查證培訓機構是否真實存在、有資質；選擇在社區有名望的社區服務機構提供的課程項目，是比較穩妥的做法。

此外，新美國人辦公室也提供針對新移民的免費網路英文課，民眾可致電(800)566-7636諮詢及報名，該熱線提供包括中文在內的多語言協助。