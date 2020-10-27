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費城持刀非裔遭警擊斃 夜間暴動 30警傷逮捕數十人

紐約華男打工餐廳成販毒中轉站 老闆叫屈：毫不知情

記者牟蘭／紐約報導
王金海將自己在康州工作的日料店，作為運輸毒品的中轉站，被當地警方逮捕後移送法辦。(取自Fox61視頻)
王金海將自己在康州工作的日料店，作為運輸毒品的中轉站，被當地警方逮捕後移送法辦。(取自Fox61視頻)

一名報住在紐約的華裔男子，將自己在康州工作的日料店，作為運輸毒品的中轉站，被當地警方逮捕後移送法辦；這名日料店的華裔老闆日前接受採訪時表示，她對嫌犯販毒的事情毫不知情，且被捕的男子在今年3月已經辭職，疫情已重創店中生意，不想因此再受負面影響，希望借報導挽回餐廳的聲譽。

康州南溫莎(South Windsor)受到當地居民青睞的Sakura Garden日本料理餐廳，本月初被爆出一名華裔員工將日料店當作大批量毒品的運輸的中轉中心；警方消息稱，這起案件源自今年9月在費城截獲兩個來自荷蘭包裹，執法人員打開後發現裝有管制藥品，引起當局重視。

警方表示，這些藥品的目的地為位於南溫莎長青大道(Evergreen Avenue)806號Sakura Garden日本料理餐廳，調查後，在本月8日逮捕了這批包裹的收件人、報住在布魯克林40歲的王金海(Jin Hai Wang，姓名皆音譯)，以涉嫌非法持有與銷售管制藥品的罪名移送法辦。

因這起罪案，Sakura Garden日料餐廳受到當地民眾的關注，餐廳業者劉還寧(Hai Ning Liu)日前接受Fox61電視台採訪時表示，對於王金海的罪案，她絲毫不知情，「這太誇張了，我根本不知道，無法想像」。

劉海寧表示，今年3月因新冠疫情爆發，為避免疫情擴散，自家店暫時關閉，王金海也離開了該店；她說，王金海隨後告訴她，自己已找到其他工作，自此再沒見過被告。

雖然王金海報住在紐約，但他將Sakura Garden日本料理餐廳作為自己接收包裹的收貨地址，劉海寧回憶稱，王金海看上去是一個非常安靜與善良的人；她說，警方從未因王金海的案件聯繫她，並表示餐廳已被疫情重創，不希望再因牽扯這起案件受到負面影響。

根據警方消息，王金海於8日將裝有近16.5公斤的K他命(Ketamine)且標有他姓名的包裹拿到車中；警方立即對其實施逮捕，過堂後，以非法持有毒品與蓄意銷售的罪名向其提告，他的保釋金定為10萬元。

康州州警耶爾特瑪(Christine Jeltema)表示，K他命常被當作鎮定劑給大型動物使用，但遭到部分人士的濫用，一些不法人士將該藥用於約會時「強姦」藥品。

耶爾特瑪說，由於康州地理位置獨特，部分地區毗鄰I95、91與84公路，連結紐約市與波士頓等大型城市，因此常常被作為毒品與人口販運的的中轉中心。

疫情 毒品 紐約市

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