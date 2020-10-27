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涉殺懷孕護士女友 華裔聚集地拋屍 兇嫌27日被捕

記者牟蘭／紐約報導
查爾斯因涉嫌殺害女友被捕控罪。(市警提供)
查爾斯因涉嫌殺害女友被捕控罪。(市警提供)

涉嫌在四天前殺害懷孕註冊護士女友，後拋屍在華裔聚集地貝賽附近的嫌犯查爾斯(Goey Charles)，已於27日被警方逮捕，並以二級謀殺的罪名移送法辦，若罪成，他將面臨最多達25年至終身的監禁。

根據警方消息，警方於23日上午6時左右，在貝賽賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)交貝爾大道(Bell Boulevard)附近樹叢中發現一個女屍；根據警方27日公布的一則監視錄像拍下的視頻顯示，一名男子在23日凌晨，將受害人從後車廂中拖出，遺棄在樹叢中。

法醫26日確認，死者為29歲的皮艾爾(Vanessa Pierre)，死前曾遭人勒住頸部，因窒息導致死亡，並裁定為這起案件為謀殺；她的妹妹梅林森(Melissa Pierre)表示，姐姐居住在長島，是一名註冊護士，已經懷有查爾斯孩子六個月。

梅林森說，姐姐深愛查爾斯並希望組建家庭，但她多次提醒姐姐，這個男人並不能托付終身，「他(查爾斯)就是一個病態的騙子，姐姐和他很快搬出家，在一起大概一年，我感到這個男人根本沒在認真工作」；她說，姐姐性格溫和，幾乎從不與他人發生爭執，「她一直都很期待這個孩子的出生」。

對於警方公布的嫌犯拋屍的照片，梅林森表示，她一眼就認出那是姐姐的車。

警察局犯罪控制策略長哈里森(Rodney Harrison)27日凌晨5時左右在推特公布嫌犯拋屍的視頻，隨後證實市警111分局已逮捕29歲的嫌犯查爾斯，將以二級謀殺的罪名移送法辦。

查爾斯因涉嫌殺害女友後在華人聚集地拋屍。(市警提供)
查爾斯因涉嫌殺害女友後在華人聚集地拋屍。(市警提供)

推特 長島 警察

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